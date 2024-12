Supermedia, come sono cambiate le intenzioni di voto in un anno. L’Italia è più bipolare

Roma, 27 dicembre 2024 – Il Pd è cresciuto di ben 4 punti percentuali. Fratelli d’Italia regge bene, e anzi avanza anche se di pochissimo (un dato non trascurabile per la forza politica più “forte” del governo). Il maggior calo lo registra il Movimento 5 Stelle mentre la Lega è in linea con i risultati di un anno fa.

Sono questi i risultati dell’ultima indagine Supermedia. Una rilevazione che prende in considerazione le intenzioni di voto degli italiani in base ai principali sondaggi effettuati da Demopolis EMG, Euromedia, Ipsos, Noto, SWG e Tecnè.

Il 2024 è stato un anno di 'riposizionamento' – si legge nell’indagine – per molti elettori: complici significativi appuntamenti elettorali, come le Europee e alcune consultazioni Regionali, il quadro si è decisamente bipolarizzato rispetto a un anno fa.

E' la 'fotografia' consegnata dall'ultima Supermedia del 2024, con il bilancio per tutte le forze politiche. Se FdI rimane primo partito, mantenendosi stabile per tutti i 12 mesi, il centrosinistra 'a trazione' Pd-Avs si rafforza mentre nello stesso arco di tempo M5s perde quasi 5 punti. Anche le forze 'non allineate', come Azione, Italia Viva e +Europa, nello stesso periodo lasciano sul campo 2 punti e mezzo. Circostanza di cui finisce per beneficiare FI, unico partito di centrodestra a rafforzarsi nel 2024.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste, in un confronto con i dati del 28 dicembre scorso:

FDI 28,9 (+0,1)

28,9 (+0,1) PD 23,3 (+4,0)

23,3 (+4,0) M5S 11,5 (-4,8)

11,5 (-4,8) Forza Italia 9,1 (+2,3)

9,1 (+2,3) Lega 8,7 (-0,1)

8,7 (-0,1) Verdi/Sinistra 6,1 (+2,4)

6,1 (+2,4) Azione 2,5 (-1,3)

2,5 (-1,3) Italia Viva 2,3 (-0,7)

2,3 (-0,7) +Europa 2,0 (-0,5)

2,0 (-0,5) Noi Moderati 1,1 (=).

Questa, invece, la Supermedia per le Coalizioni 2024:

Centrodestra 48,1 (+2,2)

48,1 (+2,2) Centrosinistra 31,5 (+6,0)

31,5 (+6,0) M5S 11,5 (-4,8)

(-4,8) Terzo Polo 4,8 (-2,0)

(-2,0) Altri 4,1 (-1,4)

Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di un anno fa (28 dicembre 2023).