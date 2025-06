"Sulle basi decide il Parlamento"

Sulla guerra Giorgia vuole la pace. Non solo quella tra i contendenti, ma anche quella con l’opposizione, o almeno con il Pd. Lo chiarisce quando, invece di dedicare la replica all’abituale dose di frustate, annuncia di volere evitare polemiche: "I cittadini sono preoccupati, cerchiamo di non litigare. Rinviamo la campagna elettorale a tempi più sereni". Pace sì, ma senza concedere nulla di concreto. Nell’aula della Camera, la premier esalta la "sostanziale convergenza" sulla necessità di risolvere con il negoziato il conflitto tra Iran e Israele: sia lei che i rappresentanti della minoranza concordano sull’obiettivo – evitare che gli ayatollah si dotino di armi nucleari – e sul metodo: la diplomazia e non le bombe.

Ma sulla richiesta di condannare esplicitamente Trump e Netanyahu non concede nulla. Non li nomina nella relazione iniziale, li cita appena, ma su esplicita richiesta, nella replica. Evita di parlare di aggressione israeliana: "Penso non sfugga il fatto che Hamas è un ‘proxy’. La mia idea è diversa da quella ho sentito da alcuni". Assicura di non aver fornito alcun supporto ai bombardieri americani in volo verso Fordow, ma sul futuro – nelle ore degli attacchi iraniani alle basi americane in Medio Oriente – non prende impegni: "Decideremo, se del caso, a seconda delle circostanza e previo passaggio parlamentare a differenza di ciò che hanno fatto altri governi". Traduzione: se l’America le chiederà, verranno concesse. Con voto delle Camere. Su Gaza la presidente si allarga nella condanna dei massacri più di quanto non abbia mai fatto finora: "La legittima reazione di Israele a un insensato attacco sta assumendo forme drammatiche e inaccettabili". Chiede scelte coraggiose per imboccare la strada che porta ai due Stati, e specifica che devono arrivare "in primo luogo da Tel Aviv". Però boccia la richiesta di sanzioni europee e di denuncia dell’accordo commerciale tra Ue e Israele: "Isolare Israele può aprire scenari catastrofici". Il passo nella direzione invocata da Elly c’è ma, appunto, più nella forma che nella sostanza.

Il dibattito alla Camera – l’esito è scontato in quanto la maggioranza si presenta con un’unica risoluzione che passa con 175 sì, 109 no, 9 astensioni, mentre l’opposizione con 5 – con replica oggi al Senato, dovrebbe essere quello tradizionale che precede tutti i Consigli europei, ma di mezzo ci sono non solo le bombe sull’Iran, anche il vertice della Nato a L’Aja che comincia oggi. Inevitabile che relazione, replica e discussione finiscano per comprende tutto. Sul riarmo la premier è drastica: "Sì alle richieste della Nato". Una posizione dura, rivolta più al suo alleato, Matteo Salvini, contrario all’aumento delle spese militari, che all’opposizione. Il particolare non sfugge al vicepremier, seduto al suo fianco, scuro in volto, con le mani ostentatamente ferme quando tutti applaudono. Ma Giorgia non lascia spiragli né a lui né alla sinistra: "Manterremo l’impegno di portare al 3,5% del Pil le spese per la difesa e all’1,5 quelle per la sicurezza. Non lascerò l’Italia indifesa ed esposta in una situazione così caotica". L’incognita imbarazzante parla spagnolo: non è chiaro se Madrid sia stata esentata o meno dall’innalzamento. Lei assicura: "Pagherà quanto tutti noi". Il giallo si chiarirà a L’Aja. In materia di spese la Giorgia francescana in scena ieri depone il saio per un attimo e riprende il pugnale: "Il governo Conte ha portato le spese per la difesa dall’1,2 al 2%. Scopro ora che i Cinquestelle non sono d’accordo; noi al contrario firmiamo le intese perché le condividiamo". Una staffilata al M5s, non al Pd.

Il solo affondo indiretto contro il Nazareno arriva sull’immigrazione. Lei rivendica l’appoggio europeo alla sua strategia "della difesa dei confini", esternalizzazione inclusa. "La lista europea sui Paesi sicuri fa giustizia delle decisioni dettate da una distorta lente ideologica a cui abbiamo assistito in Italia". Non è però che la premier metta da parte la teatralità: la sfodera alla fine rispondendo Davide Faraone (Italia viva) che l’aveva accusata di fingersi premier di un governo protagonista: "Sono la leader di una Nazione che conta, e voi i rappresentanti di un Nazione che conta". Enfatico, senza dubbio. Ma certo efficace.