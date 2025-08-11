Stoppata la tiktoker: "Ora basta col trash". Forio d’Ischia dice no

Lo spettacolo di Rita De Crescenzo a Forio d’Ischia, previsto per il 13 agosto in una sala bingo, è stato cancellato. Colpa della linea dura del sindaco Stanislao Verde, che ha deciso di dire un fermo ‘niet’ a quello che, senza giri di parole, definisce un intrattenimento "urlato, effimero e trash". A scatenare il putiferio è stato un vero e proprio atto di censura amministrativa – almeno così la pensa Rita, che non ha esitato a scagliare accuse e anatemi al primo cittadino in un video su TikTok, il suo regno virtuale dove conta quasi 2 milioni di follower. Con grande foga, ma in debito con la sintassi, De Crescenzo aveva tuonato: "Sindaco di Ischia di Forio vergognati e dici chi ti ha chiamato per togliermi l’evento il 13 agosto al Bingo". Poi in modo veemente ha continuato: "Dove sono la polizia, le ambulanze, i pompieri? Ci vediamo in TV a settembre" ha aggiunto, promettendo vendetta, tremenda vendetta mediatica a suon di dirette e invettive. Il sindaco Verde non si è fatto spaventare e ha spiegato la sua scelta con piglio rigoroso: "Non è una censura né una questione personale. Forio punta a un’immagine di qualità, fatta di storia, bellezza autentica e cultura, non possiamo avallare spettacoli che rischiano di compromettere tutto con un intrattenimento trash".

Per il sindaco, accogliere sull’isola verde uno show come quello della De Crescenzo significherebbe buttare all’aria anni di lavoro per costruire l’identità turistica del paese, affermandosi come meta di eccellenza e non come palco per "vajasse varie" urlanti e effimere. La tiktoker continua, dunque, a far parlare di sé. Giorni fa ha preso ‘possesso’ dell’ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza con provocazioni, balletti e tanto di inno nazionale mezzo stravolto cantato in diretta. Una performance social costata l’espulsione da Azione del frastornato Di Fenza.

Come poi non ricordare la ‘marcia su Roccaraso’, dello scorso inverno con la De Crescenzo che minacciò di invadere la località sciistica abruzzese con centinaia di bus di ‘fagottari’ dopo un primo assaggio domenicale in cui molti residenti e commercianti storsero il naso per le ‘orde’ arrivate da Napoli e dalla provincia per la neve low cost. Ora la regina del trash partenopeo incassa uno smacco che rischia di vedere annullate tante serate soprattutto nei posti più accorsati delle Costiere e delle isole dove il pubblico non è quello del social cinese, ma è culturalmente esigente. Posti che, come Forio, preferiscono la "dolce vita" con concerti e rassegne culturali e l’allegria urlata di Rita, per quanto irresistibile per tanti follower, non fa parte del copione. La domanda è: ci sarà un seguito? Per ora il sindaco ha messo il veto, e Rita De Crescenzo, che ha più volte detto di voler correre alle prossime elezioni regionali (senza dire per quale partito), può solo promettere che tornerà a fare rumore. Per ora prende il traghetto e torna a casa.