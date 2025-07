Stop al concerto di Gergiev

Direttore d’orchestra politicamente sgradito, concerto annullato. La Reggia di Caserta cancella l’attesa esibizione di domenica 27 luglio del maestro russo Valery Gergiev. Il 72enne moscovita, direttore del Bolscioi e apertamente schierato su posizioni filo putiniane, paga la proiezione di potenza del Cremlino attraverso il campo artistico. Secondo i critici, un obliquo tentativo di normalizzare la percezione della Russia oltre l’isolamento e la riprovazione determinati dall’aggressione dell’Ucraina.

Dopo settimane di polemiche, Tiziana Maffei, direttrice del monumento vigilato dal Ministero della Cultura, compie il passo invocato da gran parte delle forze politiche di maggioranza ma anche di opposizione. E la Scabec, la società della Regione Campania organizzatrice della rassegna musicale, ne dà comunicazione ufficiale. Da Mosca, Gergiev alza le spalle: "Non ho informazioni", dichiara alla Tass. Ma la reazione dell’ambasciata russa a Roma conferma che il nervo artistico è scoperto e il punto squisitamente politico. "Chi pensa che la cancellazione del concerto danneggerà la Russia si sbaglia profondamente", dichiara l’ambasciatore Alexey Paramonov, per il quale "la responsabilità di questo infausto sviluppo ricade totalmente sull’Italia", con il "danno" di "vedere minata" ogni "apertura verso chi porta nel mondo il bello e l’eterno".

La pensa diversamente il ministro della Cultura Alessandro Giuli. "La scelta libera e insindacabile assunta dalla Direzione della Reggia di Caserta trova il mio pieno e convinto sostegno: pur nel rispetto dovuto alla eccezionale qualità artistica dell’evento, l’annullamento del concerto diretto dal maestro Gergiev obbedisce a una logica di buon senso e di tensione morale volta alla protezione dei valori del mondo libero". E di "vittoria" parla anche Oles Horodetskyy, presidente dei Cristiani ucraini in Italia.

Decisiva la pubblica denuncia della presenza di Gergiev a Caserta fatta da Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente Alexei Navalny morto in carcere nel 2024. "Sono molto soddisfatta. Non si tratta di boicottare i russi in quanto russi. Si tratta di boicottare un personaggio che è un collaborazionista di Putin e ha responsabilità individuale", commenta la saggista Anna Foa, tra i firmatari della lettera con 16mila firme in un giorno per la cancellazione dell’evento. Una lettera, sottoscritta anche da alcuni Nobel, indirizzata alla commissaria Ue Ursula von der Leyen e al governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Esce così sconfitta la linea De Luca (ieri in silenzio), riassumibile con "il dialogo favorisce la pace, no a logiche di preclusione" e con l’accusa di doppio registro etico a tutti gli anti Gergiev: "Questi si turbano per un concerto, ma ogni giorno muoiono da 70 a 120 bambini a Gaza e nessuno dice niente". Linea non lontana da quella dei 5 Stelle: "Un concerto sinfonico non è propaganda: è arte. Il nostro Occidente vive la fase più buia". Esultano invece la vice presidente Pd del Parlamento europeo Pina Picierno e il segretario di Azione Carlo Calenda che bacchetta i 5 Stelle così: "Non prendono mai le distanze dalla Russia". La pressione politica esercitata a Caserta genera un’immediata replica a Bologna, dove poche ore dopo viene cancellato il concerto del 5 agosto del pianista ucraino naturalizzato italiano Alexander Romanovsky, ritenuto filorusso per aver suonato nel 2022 davanti al teatro di Mariupol occupata.

Non è un giorno di piaceri diplomatici neppure all’ambasciata ucraina di Roma. Kiev dispone di "sollevare" Yaroslav Melnik dall’incarico di ambasciatore in Italia, San Marino, Malta e Fao.