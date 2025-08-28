Chi è Stefano Beltrame, il nuovo ambasciatore italiano a Mosca (vicino alla Lega). Zaia: “Una garanzia”

Roma, 28 agosto 2025 – Stefano Beltrame, 65 anni, già ambasciatore a Vienna e attualmente consigliere diplomatico del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (in passato di Zaia e di Salvini), è il nuovo ambasciatore italiano a Mosca. Ad annunciare la nomina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine del Consiglio dei ministri odierno.

Stefano Beltrame

La carriera

Nato a Verona, Beltrame è un diplomatico di lungo corso con oltre 30 anni di esperienza in Italia e all'estero. Laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Padova con 110 e lode, ha iniziato la sua attività al ministero degli Affari Esteri nel 1991, alla direzione generale per gli Affari Economici. Ha ricoperto numerosi incarichi internazionali: vice capo missione in Kuwait (1993-1998) e a Teheran (2003-2006), primo segretario commerciale a Bonn (1998-1999), primo segretario e poi consigliere a Bonn/Berlino (1999-2001), consigliere economico e scientifico all'Ambasciata d'Italia a Washington (2006-2010) e console generale a Shanghai (2013-2018).

Dal 2010 al 2013 è stato anche consigliere diplomatico del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Tra il 2018 e il 2019 ha ricoperto l'incarico di consigliere diplomatico del Ministro dell'Interno, per poi diventare direttore dell'Istituto Diplomatico (2019-2021). Dal 2022 al 2023 è stato ambasciatore d'Italia in Austria e, dal luglio 2023, ha assunto il ruolo di consigliere diplomatico del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, incarico che ha mantenuto fino alla recente nomina ad ambasciatore a Mosca.

Accanto alla carriera diplomatica, Beltrame ha pubblicato numerosi saggi di analisi storica e geopolitica, tra cui "Mossadeq. L'Iran, il petrolio, gli Stati Uniti e le radici della Rivoluzione Islamica" (2009), "Breve storia degli italiani in Cina" (2018) e "Per la Patria e per il Profitto. Multinazionali e politica estera dalle Compagnie delle Indie ai giganti del web" (2022).

Zaia: “La sua esperienza è garanzia per il delicato incarico”

Beltrame è ritenuto vicino alla Lega. Non a caso Zaia è stato uno dei primi a congratularsi con lui: “Rivolgo i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro al veneto Stefano Beltrame, nominato ambasciatore d'Italia a Mosca. È un incarico di grande prestigio e delicatezza che conferma il valore dei nostri conterranei nelle istituzioni nazionali e internazionali. Beltrame ha alle spalle una carriera diplomatica di prim'ordine, che lo ha visto ambasciatore in Austria, console generale a Shanghai e, in passato, anche al mio fianco come consigliere diplomatico della Presidenza della Regione Veneto. La sua esperienza e la sua competenza rappresentano una garanzia per affrontare al meglio questo nuovo e delicato incarico”