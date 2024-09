Starmer-Meloni, linea comune sui migranti. “Lavoriamo insieme contro il vile commercio di persone”

Roma, 16 settembre 2024 – C’è unità di intenti fra il primo ministro britannico Keir Starmer e Giorgia Meloni. Il laburista da poco insediatosi a Downing Street e la presidente del Consiglio condividono la linea anti immigrazione: per dirla con le parole di Starmer “lavoriamo insieme contro questo vile commercio di spingere le persone oltre i confini”. Starmer è arrivato oggi in Italia. Prima del bilaterale con Meloni a Villa Doria Pamphilj, il primo ministro del Regno Unito ha visitato il centro di coordinamento per l’immigrazione a Roma. “Qui - ha detto - ci sono state delle riduzioni piuttosto drastiche. Quindi voglio capire come è successo. Sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei paesi da cui provengono le persone. Credo da tempo che impedire alle persone di viaggiare sia uno dei modi migliori per affrontare” il problema.

Nelle dichiarazioni congiunte dopo l’incontro con il suo omologo Meloni ha sottolineato che lei e Starmer sono “d'accordo suol fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove” per la gestione dei migranti, “abbiamo parlato del protocollo Italia-Albania su cui il governo britannico ha molta attenzione, abbiamo offerto elementi per comprendere meglio questo meccanismo”. A proposito del progetto condiviso con Tirana, Meloni ha colto l’occasione per evidenziare che “richiederà ancora qualche settimana perché sia perfetto, avrei preferito che iniziasse prima ma abbiamo gli occhi del mondo puntati su questa iniziativa se serve qualche giorno in più non mi dispiace. Il modello che il governo italiano ha immaginato di centri per processare le richieste di asilo sotto giurisdizione italiana ed europea in un Paese straniero non era stato sperimentato, se funziona e io credo funzioni tutti capiscono che c'è una chiave di volta anche per l'elemento di deterrenza ad affidarsi ai criminali”.

"Oggi abbiamo parlato di una sfida comune”, ha confermato il premier britannico Starmer rispondendo in conferenza stampa a domande sul suo interesse circa il piano italiano in Albania.Il “contrasto e la prevenzione” all’immigrazione illegale. “Il programma in Albania non è ancora in funzione, ci siamo confrontati sul concetto – ha aggiunto il primo ministro laburista – ho sempre creduto che prevenire è molto meglio e in questo è molto interessante”.

Al centro del faccia a faccia con Starmer anche la guerra in Ucraina. "Lavoreremo insieme fianco a fianco per tutto il tempo necessario”, ha detto la premier in conferenza stampa, ringraziando l’omologo britannico per “la tua forte leadership” su questo tema.