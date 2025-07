Spiraglio di Conte su Ricci: "Non c’è una condanna". Ma De Luca striglia il Pd

"Un avviso di garanzia non è una condanna". Parola del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che ieri ha riunito, con Paola Taverna, il coordinatore regionale delle Marche Giorgio Fede, i coordinatori provinciali e i rappresentanti dei gruppi territoriali per affrontare il caso della notifica all’europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in lizza per sfidare il governatore di FdI Francesco Acquaroli. Conte e i 5 stelle intendono prendersi il tempo per valutare le carte dopo gli interrogatori in programma per il 30 luglio. Dopo però che ieri il governatore campano Vincenzo De Luca si era esibito in una requisitoria contro i candidati Pd alle regionali e ancor più contro l’alleanza coi 5 Stelle che dovrebbe portare alla candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico per la sua successione, le misurate parole di Conte appaiono come una secca smentita al tentativo di ammuina del governatore uscente. E questo infatti sono.

Non che l’ex premier intenda assolvere Ricci prima degli interrogatori in programma per il 30 luglio. Anzi. "Etica pubblica, trasparenza e legalità sono valori fondamentali e non negoziabili: per noi sono costitutivi", sostiene l’ex premier. Che ha chiesto di "conoscere anche le sensibilità del territorio" al fine di prendere la decisione definitiva sull’alleanza, che in vero è stata già ampiamente vidimata dai territori. Rivendicando al Movimento 5 stelle di essere una "forza politica matura e responsabile", Conte la chiama a "discernere caso per caso e valutando se il singolo ha dimostrato onestà o disonestà".

Le parole dell’ex premier risultano tanto più significative in quanto poche ore prima il governatore della Campania De Luca si era lanciato in un’intemerata contro i candidati Pd alle Regionali e ai 5 Stelle che sembrava voler rimettere in discussione tutti i patti raggiunti, a cominciare dal via libera a Fico. Prendendo spunto dall’avviso di garanzia a Ricci, il governatore ha contestato a lui e all’ex sindaco di Bari dem Antonio Decaro, candidato in pectore per la regione Puglia, di "calpestare la volontà degli elettori", essendo appena stati eletti al Parlamento europeo. E a proposito dell’intesa su Fico ha chiosato che "stiamo per consegnare al Campania a chi non fa nulla da dieci anni". Un’esternazione che a detta di chi conosce le vicende locali rappresenta solo un maldestro tentativo di spiazzarsi sull’onda del caso marchigiano, anche per rassicurare quella parte di elettorato deluso dall’intesa su Fico e ancor dal fatto che sia stata raggiunta in nome di garanzie famigliari.

Tanto più a fronte delle parole di De Luca, quelle di Conte significano che i 5 Stelle sono orientati a dare il via libera a Ricci. Anche perché contestarlo metterebbe in discussione tutto il castello delle candidature per le regionali, a cominciare da Fico in Campania, faticosamente conquistato in vista delle politiche del 2027. Di questo è perlomeno convinta la segretaria del Pd Elly Schlein, che dubita della tenuta del quadro delle alleanze. Assenti i 5 Stelle, ieri la leader dem ha partecipato a un’iniziativa con Avs per rivendicare che "l’alternativa c’è già ed è possibile" a partire da "salario minimo, riduzione dell’orario, congedo parentale, sicurezza e salute sul lavoro".

Se per il Pd è fondamentale sancire l’alleanza del campo largo nell’ottica della sfida in salita delle Politiche 2027, i 5 Stelle cercano più modestamente ma tenacemente di costruire una capacità di governo locale per sopravvivere alle intemperie della politica. Conte non demorde all’ipotesi di contendere la premiership a Schlein, ma non certo in una sfida a perdere contro Meloni. Ragion per cui vuole consolidare anzitutto il radicamento prevalentemente meridionale del suo partito anche a livello di governo locale.