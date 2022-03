Dl Sostegni ter, la Camera dà la fiducia al governo con 416 voti favorevoli

Per approfondire :

L'Aula della Camera ha approvato, con 416 voti favorevoli e 49 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Dl sostegni ter.

Il decreto legge, non modificato rispetto al testo licenziato dal Senato, contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid, e al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (il provvedimento ha 'assorbito' anche il Dl correttivo sulle cessioni del credito d'imposta dei bonus edilizi). L'Assemblea procederà quindi all'esame dei relativi ordini del giorno mentre il via libera definitivo è atteso domani entro le 14.

I provvedimenti contenuti nel Dl Sostegni Ter