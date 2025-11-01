Sorpresa Di Pietro. L’ex pm di Mani Pulite sta dalla parte del governo

Nessuno vuole caricarsi il rischio della sconfitta, tutti vogliono intestarsi la possibilità della vittoria. Raccolte di firme parlamentari per presentarsi per primi alla linea di partenza della consultazione; comitati referendari per il Sì e per il No; impegno militante di giuristi, corpi sociali e politici: la complessa e controversa corsa alla campagna referendaria sulla giustizia si è aperta a cominciare dal primo comitato per il No promosso dai magistrati con alla guida onoraria il professor Enrico Grosso, terza generazione di rinomati accademici che accusa la riforma di essere "uno specchietto per le allodole" avente come obiettivo "l’autonomia e l’indipendenza della magistratura". Mentre la premier Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein ragionano rispettivamente su come non rimanere appiccicate sulla carta moschicida della consultazione, ovvero dell’eccessiva inimicizia o amicizia nei riguardi del potere di pm e giudici.

Dopo l’approvazione definitiva della riforma, le toghe sono scese in campo per prime in merito alla riforma che investe il loro ruolo e i loro rapporti nel bene come nel male. L’Anm ha promosso un comitato per il No al referendum senza la partecipazione di forze politiche, ma aperto a tutte le forze della società civile. D’altro canto la polemica tra l’ex pm di Tangentopoli ed ex leader politico del centrosinistra Antonio Di Pietro, che si è dichiarato favorevole alla separazione delle carriere e dei Csm propugnata dalla maggioranza, e i suoi ex colleghi magistrati e politici del centrosinistra è emblematica della trasversalità della divaricazione giuridico-istituzionale prima che politica. Lo suffraga anche il fatto che esponenti dem come Goffredo Bettini e Stefano Ceccanti sostengano le ragioni della riforma; mentre l’ex avvocato del Cavaliere Franco Coppi è contrario.

Le forze di governo e opposizione sono consapevoli che il prossimo referendum sulla separazione delle carriere e i Csm tra pm e giudici in programma per la primavera 2026 sarà, nel bene e nel male, la prova di qualificazione in vista della partita elettorale del 2027 e del successivo calendario politico-istituzionale. Un vero e proprio trampolino insomma. Che, alla luce degli orientamenti demoscopici, sembra diretto a rilanciare il centrodestra guidato da Meloni a scapito dell’asse Schlein-Conte-Landini. Mazzata ancora esorcizzata con l’ottimismo della volontà, ma tutt’altro che esclusa dal pessimismo della ragione. Mentre il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, ex toga della corrente di Magistratura indipendente, rivendica alla riforma di "far valere il merito sulla dinamica correntizia".

In un senso o nell’altro il referendum si profilerà a ogni modo come lo snodo dirimente in vista degli schieramenti per la successiva sfida elettorale di governo, la successione al Quirinale del 2029 e l’eventuale riforma istituzionale in senso più o meno presidenziale. Il centrodestra per intero, con qualche tacita riserva giustizialista di post-fascista, sta con la riforma. Il centrosinistra, con più rilevanti distinguo dei garantisti di sinistra, è schierato contro la riforma. Se Italia viva si tiene nel mezzo, Azione si è schierata per il garantismo anche alla faccia della defezione degli ex radicali di +Europa, vagheggiando di guadagnare un ruolo di, pur piccola, sponda coi liberisti azzurri del centrodestra nel prossimo Parlamento.

E il paradosso è che, a quanto pare, per la prima volta da molto tempo i sondaggi suffragherebbero le ragioni della critica nei riguardi del potere delle toghe, che da Tangentopoli in poi era stato considerato un valido strumento di moralizzazione della politica.