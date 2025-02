L’ultimo sondaggio sui partiti, FdI in lieve calo nella settimana del caso Almasri. Chi voterebbero oggi gli italiani

Roma, 4 febbraio 2025 – Scendono Fratelli d’Italia con Lega e Pd, sale il Movimento 5 Stelle. Nella settimana del caso Almasri, questo è il quadro delle intenzioni di voto fornito dal sondaggio Swg* realizzato ieri per TGLa7. Chi voterebbe se si andasse oggi alle urne? Questa più o meno la domanda che è stata posta alle persone intervistate dall’istituto di rilevazione statistica.

Negli ultimi 7 giorni gli italiani premiamo il M5s che guadagna un +0,4% dei consensi. Perdono lo 0,2% invece il partito della premier Giorgia Meloni e il Partito Democratico: il Carroccio registra un -0,1%. Stabili Forza Italia e Alleanza Verdi e Sinistra. Tra i partiti minori guadagnano lo 0,1% Italia Viva, +Europa e Altre liste. Leggero calo per Azione e Noi Moderati che perdono lo 0,1%. Su un campione di 1200 intervistati 4457 (il 30%) non hanno risposto. Queste le percentuali assolute:

Fratelli d'Italia 29,5% Partito democratico 22,6% Movimento 5 Stelle 11,8% Forza Italia 9,1% Lega 8,3% Verdi e Sinistra 6,5% Azione 3,1% Italia Viva 2,9% +Europa 2,1% Noi Moderati 1,2% Altre liste 2,9% Non si esprime 30%

Un sondaggio di Termometro Politico somministrato tra il 30 e il 31 gennaio dava Fratelli d'Italia primo partito al 29,8%, PD 22,4%, Movimento 5 Stelle 11,2%, Forza Italia 8,5%, Lega 8,5%, Alleanza Verdi Sinistra 6,4%

Azione 2,8% Italia Viva 2,3% Più Europa 2,0% Pace Terra Dignità 1,2% Democrazia Sovrana Popolare 1,2% Noi Moderati 1,1% Altri 2,6%.

Sempre del 30 gennaio la rilevazione di Tecnè: Fratelli d’Italia era stimata al 29,7%, Partito Democratico al 22,8%, Forza Italia al 11,4%, Movimento 5 Stelle 10,7%, Lega. 8,6%, Verdi e Sinistra 5,9%, Azione 2,7%, Italia Viva 2,3%, + Europa 1,9%. Altri partiti 4%.

* Tecnica di rilevazione online CAWI, telefonica CATI e CAMI. Metodo di campionamento stratificato per zona di residenza e quote per età e genere e ponderato successivamente per le variabili di età, genere, zona di residenza, studio e voto alle ultime elezioni europee.