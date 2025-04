La classifica dei governatori più amati d’Italia, il podio è tutto della Lega

Roma, 19 aprile 2025 – Non potrà correre per il terzo mandato, come stabilito dalla Corte Costituzionale che ha bocciato la legge della Regione Campania, ma resta il governatore più amato tra i presidenti di regione di tutta Italia. Con il 67,5% di fiducia da parte dei cittadini, Luca Zaia, da due mandati saldamente alla guida del Veneto, non solo conferma l’incide di gradimento ma risulta in crescita deloo 0,4% rispetto alla precedente rilevazione. Emerge da un sondaggio realizzato per 'Affariitaliani.it' da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21. Zaia è in prima posizione, in crescita rispetto alla precedente rilevazione, con il 67,5% di fiducia da parte dei cittadini.

Se il primo posto è del governatore più amato, non va diversamente per il resto del podio, tutto del Carroccio, con il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in seconda posizione forte di un 62,9% di gradimento, il governatore lombardo Attilio Fontana terzo con il 60,9%. Appena fuori dal podio si piazzano a pari merito due presidenti di Regione Pd: il governatore Campania Vincenzo De Luca (quarto) e quello dell’Emilia Romagna Michele De Pascale con il 60,4%, chiude la top five dei presidenti di regione in quinta posizione Francesco Rocca, governatore del Lazio con il 59,1%.

"E' un risultato che mi onora, certo, ma che considero soprattutto anche frutto del lavoro di squadra. Non è solo il successo di una persona ma di un intero sistema che ha saputo lavorare con serietà, concretezza e visione – Lo ha detto il presidente Zaia, commentando i risultati del sondaggio –. Ringrazio tutti coloro che, a ogni livello istituzionale e operativo, contribuiscono ogni giorno a costruire il Veneto che vogliamo: dinamico, moderno, vicino ai cittadini. E ovviamente la gente del Veneto e in Italia che mi dimostra affetto e stima: è davvero una soddisfazione importante, che rinnova l'impegno anche verso quello che potra' essere il futuro, che sono certo potra' essere ancora al servizio di tutti i cittadini".