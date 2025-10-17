Sondaggio sull’astensionismo: un italiano su due sceglie di non votare

Roma, 17 ottobre 2025 – La grande fuga dalle urne non si è fermata e sembra ormai aver trovato casa stabile nell’elettorato italiano. Secondo un’indagine Izi presentata su La7 durante L’Aria che Tira, condotta da David Parenzo, un elettore su due sceglie di non votare. Non per errore o disinteresse generico, ma per una scelta consapevole e sempre più motivata. Si parla di un astensionismo strutturale che riguarda il 20% dell’elettorato, ma è quel restante 30% di astensionismo “per scelta” a preoccupare partiti e analisti politici. I dati raccolti da Izi nel rapporto “Astensionismo: motivazioni di non voto e leve di partecipazione futura” delineano un quadro chiaro: la fuga dalle urne ha assunto un profilo culturale e sociale prima che elettorale, con implicazioni profonde sulla rappresentanza democratica.

Dal voto al non voto: l’elettore mobile è diventato assente

Una trasformazione silenziosa si è compiuta negli ultimi dieci anni. Dal 2015 in avanti, la curva dell’affluenza è scesa progressivamente e in modo trasversale. Il sondaggio racconta anche la storia di chi, una volta, ha votato. E oggi ha smesso. Colpisce che oltre il 13% degli attuali astenuti abbia votato per il Movimento 5 Stelle come ultima scelta politica. È un dato che pesa, se si pensa alla narrazione identitaria e rivoluzionaria che aveva accompagnato il M5S agli esordi. Più contenuto ma significativo anche il 4% che arriva da esperienze nell’estrema destra: segno che il non voto, oggi, si configura come un “partito ombra” che raccoglie consensi da tutti i fronti.

Perché non votano? Sfiducia, disinformazione e assenza di credibilità

La fiducia è evaporata. Il 76% degli astenuti lo dice chiaramente: non credono più nella politica, né nei politici. Il restante si divide tra mancanza di informazione (10%) e poca chiarezza dei meccanismi elettorali. Il linguaggio istituzionale, spesso tecnico e distante, non parla più a una fetta enorme di cittadini. E se il 30,7% non si informa affatto, la televisione resta ancora il primo canale di informazione anche tra chi ha deciso di non partecipare più alla vita democratica. Staccati, ma non troppo, i giornali (17%) e i social media (13,1%) che tallonano il mainstream, diventando anche loro terreno di battaglia per ricostruire un legame con l’elettorato sfiduciato.

Le leve del ritorno: ricambio, leader credibili e voglia di un nuovo partito

Il segnale più forte arriva da chi, pur non votando oggi, non ha escluso di poter tornare alle urne. Ma a precise condizioni: il 17% chiede un ricambio della classe dirigente, un altro 17% leader più credibili, mentre l’11,8% auspica la nascita di un nuovo soggetto politico capace di rappresentare chi oggi non si riconosce in nessuno. Un desiderio chiaro, quasi nostalgico di rappresentanza, che interroga le forze politiche ma anche i movimenti civici, i media, le istituzioni.