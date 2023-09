Sofia May Napolitano e il tenero ricordo del nonno al funerale. Chi è la nipote dell’ex presidente

Roma, 26 settembre 2023 – Finora sconosciuto ai più, il nome di Sofia May Napolitano è diventato improvvisamente popolare. Ventisei anni, romana, la nipote del presidente emerito della Repubblica è comparsa oggi in tv davanti a milioni di spettatori che hanno ascoltato il suo intervento al funerale del nonno. Al pubblico la giovane ha restituito l’immagine dell’uomo, più che del politico, raccontando aneddoti di vita privata preziosi.

Sofia May Napolitano al funerale del nonno (Imagoeconomica)

Nonostante la caratura di Napolitano, Sofia e il fratello Simone (24 anni), hanno vissuto lontano dai riflettori e – fatto sorprendente per la loro età – dai social, tanto che è difficile reperire informazioni sul loro conto. Del resto altrettanto riservati sono i genitori, il figlio maggiore di Napolitano, Giovanni, e la moglie Darlene Tymo. Come il papà, che ora lavora all’Antitrust, Sofia e Simone hanno studiato all’estero, in Svizzera e in Inghilterra.

Il nonno “è sempre venuto a trovarci”, ricorda Sofia parlando anche a nome del fratello che è accanto a lei. Camicia bianca, trucco leggero, ha la voce rotta dalla commozione mentre si rivolge ai presenti a Montecitorio. “Era un leader formidabile”, racconta, eppure “uomo premuroso. Ha sempre trovato del tempo per noi nonostante tutti suoi impegni. Ascoltava i nostri problemi in modo partecipe e comprensivo nonostante fosse già occupato con i suoi problemi che poi erano quelli del Paese”.

La ragazza torna indietro all’infanzia, alle vacanze a Capri e Stromboli, luoghi del cuore di Napolitano, a quando "ci scriveva sempre, anche quando non sapevamo ancora leggere. Ci chiamava quando gli sembrava che in televisione ci fossero dei cartoni animati che ci sarebbero piaciuti. Ci veniva a prendere a scuola e ci portava a Villa Borghese per un gelato”. E poi “ci ha insegnato a trattare chiunque con rispetto e cortesia a prescindere dalle convinzioni”, e ancora “ci ha dato grandi opportunità, ci ha accompagnato a concerti, iniziative politiche e istituzionali e ci ha presentato a grandi personalità”. Tra tutte Sofia cita la Regina Elisabetta “alla quale era particolarmente legato”.

Non era la prima volta che Sofia compariva in tv. Anche lei era alla Camera nel 2006, quando Giorgio Napolitano fu eletto per la prima volta al Quirinale. Aveva solo 8 anni. Allora in pochi l’avranno notata. Oggi il suo tenero ricordo, assieme a grazia e compostezza, hanno bucato lo schermo.