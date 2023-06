Il sistema Minenna: le auto di lusso sequestrate date a politici e ministri

Voleva essere considerato l’uomo della Lega. Voleva far parte ’della squadra’. E per farlo Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e più di recente assessore regionale in Calabria, non ha esitato a chiedere l’intermediazione dell’ex deputato leghista Gianluca Pini.

Le auto di lusso ai politici

Ma sapeva anche muoversi da solo, e bene. Ad esempio concedendo in uso a politici di spicco – ministri compresi – costose auto sequestrate o confiscate dall’Agenzia. Lexus e Porsche, solo per citarne alcune. È scritto nero su bianco nell’ordinanza del gip di Forlì che ha disposto una pioggia di misure cautelari nell’ambito della maxi inchiesta che vede coinvolte, a vario titolo, 34 persone per i reati di traffico di stupefacenti, corruzione, falso, ricettazione, frode in commercio e nelle pubbliche forniture.

Le figure di spicco

Due i volti di spicco dell’indagine. Pini, storico leghista della prima ora ma oggi fuori dal Parlamento, che per la procura romagnola avrebbe sfruttato la conoscenza con Minenna per far entrare nel Paese forniture di mascherine dalla Cina senza le idonee certificazioni allo scoppio della pandemia da Covid, smerciandole ad Ausl, grandi aziende e privati, accaparrandosi così contratti milionari. E Minenna stesso che, nell’aiutare Pini, si sarebbe garantito in più occasioni i suoi favori per accreditarsi all’interno della Lega nazionale. Ma interrogato ieri in carcere a Ravenna, Pini ha sostenuto che sia stata l’Ausl Romagna a cercarlo, tramite un funzionario che è un amico d’infanzia, per reperire delle mascherine che erano introvabili e che a Minenna avrebbe solo chiesto informazioni su come far arrivare la merce in Italia visto che all’epoca nessuno sapeva come funzionava. Minenna, ai domiciliari, sarà invece ascoltato mercoledì.

L’ordinanza

Nelle oltre 500 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare, è il gip di Forlì a stigmatizzare però "l’interesse specifico e forte che animava la condotta del Minenna connotandone scopi e finalità, quello di essere considerato parte della squadra della Lega", scrive il giudice Massimo De Paoli. In una conversazione intercettata tra Minenna e Pini dell’aprile 2021 è lo stesso ex direttore delle Dogane a raccontare di stare costruendo un ottimo rapporto con un importante ministro cui aveva aveva fornito anche la macchina di servizio: Ho un ottimo rapporto anche con Massimo Garavaglia... ci sentiamo ok... Eh... oltre che...allora, io gli sto dando molto una mano a costruire la sua segreteria... gli ha anche dato la macchina di servizio... gli ha dato una macchina sequestrata. L’assegnazione dell’auto non sarebbe una circostanza solo millantata: nelle carte dell’inchiesta il fatto viene confermato anche da un collaboratore dell’ex direttore in persona.

"Sempre al fine di accreditarsi presso la Lega so che venne data, su espressa disposizione di Minenna, anche una Lexus al ministro Garavaglia e, se non ricordo male, venne data anche un’altra auto a Brunetta e ad altri ministri attuali", riferiva agli inquirenti il funzionario.

In molti sapevano di quest’abitudine introdotta dal direttore, finita poi nel mirino dello stesso Mef. In una conversazione intercettata nell’ottobre 2021 tra Minenna e l’ex ministro dell’Economia Vincenzo Visco il nodo del contendere si concentra, però, sulla fattura delle auto confiscate concesse in uso più che sull’opportunità di assegnarle a politici. Cioè “ma a quello gli dovevi dare una Porsche? Perché gli dovevi dare la Porsche a quello? “, chiede Visco ottenendo una risposta disarmante: “Perché ognuno si sceglie dal sistema l’auto che vuole “.