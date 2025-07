Sindaco di Cagliari: "Tante difficoltà, ma rigenerare è necessario"

Sindaco Massimo Zedda, primo cittadino di Cagliari, cosa pensa del caso Sala?

"Sono certo, conoscendolo, della sua totale estraneità rispetto ai fatti"

L’inchiesta milanese, al netto delle sue specificità, ha posto all’attenzione le difficoltà quotidiane che i sindaci affrontano nella gestione dei grandi progetti. Ne vale la pena?

"Sicuramente i sindaci incontrano grandi difficoltà nella gestione dei grandi progetti, ma non per questo un sindaco, se vuole correttamente interpretare il proprio ruolo, può sottrarvisi".

Questione di immagine?

"No, è questione di sostanza. Ci sono alcuni interventi la cui realizzazione è in grado di rendere più vivibile una città, migliorando la vita di cittadine e cittadini, garantendo nuove e più qualificate opportunità di lavoro, assicurando un complessivo sviluppo attraverso una crescita economica attenta alle fasce più deboli della popolazione e garantendo una progressiva riduzione dell’impronta ecologica".

Poi però ci sono le inchieste. Non crede che ci possa essere il rischio che gli amministratori spesso rinuncino a riqualificare aree o a puntare su progetti ambiziosi per paura delle difficoltà?

"Se un grande progetto viene realizzato con metodi di estrema trasparenza, soprattutto nella fase delle scelte, con un coinvolgimento attivo dei cittadini, con una comunicazione costante degli obiettivi e delle modalità di realizzazione, con il rispetto convinto delle procedure di legge, con una puntuale vigilanza e una attenta rete di controllo per evitare sul nascere qualunque ipotesi di improprie interferenze, sono assolutamente convinto (e ho riscontri quotidiani) che un sindaco può e deve affrontare con coraggio, determinazione e serenità qualunque grande progetto che sia pubblico o proposto da privati".

E se così non fosse, o se ci si rende conto in corso d’opera che le condizioni non sono più le stesse?

"In quei casi non bisogna aver paura di dire no a progetti che non siano in grado di garantire le condizioni che ho descritto come indispensabili".

Lei ha un grande intervento di mandato?

"La riqualificazione di Sant’Elia: grazie alla collaborazione proficua e costante con la Regione, alla dotazione di ingenti risorse regionali, nazionali ed europee, possiamo impiegare oltre 100 milioni in un quartiere strategico e che troppo a lungo ha sofferto di tanti disservizi".

Una cifra importante.

"Ci permetterà una rigenerazione complessiva, partendo dai sottoservizi, per arrivare al verde pubblico, all’edilizia popolare, alla riqualificazione del lungomare e al nuovo stadio e il palazzetto dello sport. Con lo stesso metodo, facendo collaborare enti e servizi, sono in corso azioni in tanti altri quartieri della nostra città".