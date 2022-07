Sindaci con Draghi, Nardella: "Siamo in mille. Meloni sbaglia, tra noi molti di destra"

Firenze - Dario Nardella, la campagna pro Draghi che ha lanciato con Sala e altri nove sindaci ha già raccolto l’adesione di oltre mille primi cittadini. "Mille sindaci che in 24 ore aderiscono a un appello partito con undici firme è un dato impressionante. Dimostra quanto sia grande la preoccupazione per questa crisi di governo inspiegabile e quanto sia forte il rapporto tra i primi cittadini e il presidente Draghi". Ha parlato con il premier? "Siamo in contatto con i suoi più stretti collaboratori, sappiamo che questa iniziativa ha colpito il presidente. Speriamo possa contribuire a convincerlo a restare alla guida del Paese". Vede spiragli positivi o le ombre si allungano? "Mantengo un pizzico di ottimismo perché credo che questa pressione fortissima che viene dal basso, anche dalle imprese e dalla società civile, possa cogliere nel segno e soprattutto possa indurre i Cinquestelle e le altre forze politiche a rendersi conto che il paese reale non vuole la crisi". Letta è in pressing su Draghi: le ha detto qualcosa? "Ci siamo sentiti anche perché ho voluto informarlo dell’iniziativa dei sindaci. Confido nella sua pazienza di tessitore con le altre forze politiche e anche nel suo ottimo rapporto con il presidente Draghi". Meloni ha stigmatizzato la raccolta di firme dicendo che si tratta di «un utilizzo delle istituzioni senza pudore»... "Credo che il nervosismo e l’aggressività dell’onorevole Meloni siano totalmente fuori luogo, anche perché l’appello è stato firmato da molti sindaci del centrodestra tra cui ricordo quelli di Genova, Venezia, Arezzo, Barletta, Asti. Non è un’iniziativa di partito ma trasversale. A noi sindaci non interessa il posizionamento politico ma evitare il blocco delle città con una crisi al buio come questa". Quali rischi corre il Paese se si aprirà una crisi? "Se parto dai Comuni penso al rischio di rallentare ...