Roma, 13 maggio 2020 - Silvia Romano "neo-terrorista". A definire in questo modo la cooperante italiana rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata pochi giorni fa è stato il deputato della Lega Alessandro Pagano. Le parole sono state pronunciate in Aula alla Camera e hanno innescato le vivaci proteste di molti altri parlamentari presenti. Pagano è stato subito ripreso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna. Dai banchi del Pd Emanuele Fiano è intervenuto sostenendo che "è inaccettabile calunniare una ragazza prigioniera di una banda di terroristi". Leghisti "vecchi razzisti e squallidi sessisti", scrive su Twitter Matteo Orfini (Pd). "È un`italiana! Non una neo-terrorista", scrive, sempre su Twitter, Enrico Borghi, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera. E chiede le immediate scuse da parte della Lega. L'aula di Montecitorio è riunita per approvare il cosiddetto dl lockdown, il decreto 19.

Silvia Romano, l'inchiesta

Ieri è emerso che i pm di Milano stanno indagando per "minacce aggravate" ai danni di Silvia Romano. Nel mirino i numerosi attacchi ricevuti sui social dalla 25enne milanese. La casa della cooperante è stata sorvegliata a scopo precauzionale, chiuso il suo profilo Facebook. "Chiunque tornerebbe convertito", ha detto ieri la mamma di Silvia a proposito della scelta di fede della figlia. "Provate a usare il cervello", ha aggiunto rivolgendosi ai cronisti.