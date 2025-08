Silvestri (M5s): "Contenti per Ricci. Giani? Decide la base"

Onorevole Francesco Silvestri, già capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, il centrosinistra si prepara alla sfida delle regionali, ma le alleanze non sono semplici. Partiamo dalle Marche: Conte ha confermato il sostegno a Ricci nonostante l’inchiesta. Che ne pensa?

"Sono contento e fiducioso. C’è una necessità politica evidente di sostituire un presidente come Acquaroli, che ha governato molto male, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Il fatto che ci sia stato un epilogo positivo è importante, anche perché, come ha detto il presidente Conte, oggi non ci sono elementi per togliere il nostro sostegno a Ricci. Come abbiamo già ribadito in altri casi, ad esempio con Sala, distinguiamo il piano giudiziario da quello politico. In più la nostra presenza all’Interno di una coalizione certifica sempre grande attenzione sul tema della legalità. La candidatura di Ricci può portare beneficio alle Marche, anche grazie al contributo del Movimento 5 Stelle marchigiano, che ha maturato esperienza amministrativa".

E in Toscana? Il sostegno a Giani è più difficile da digerire per il Movimento, che è stato all’opposizione.

"È evidente che la Toscana non rientra tra le regioni dove il M5S finora ha lavorato in sinergia con il centrosinistra. In Toscana sarà la comunità territoriale a decidere. Il nostro metodo è chiaro: ogni regione ha dinamiche proprie, e non ci sono automatismi. Quello che posso garantire è che la questione Toscana non è assolutamente collegata all’adesione politica e programmatica nelle altre Regioni".

Quindi smentisce chi parla di un sostegno a Giani in cambio dell’ok a Fico in Campania?

"Sì, assolutamente. Questa ipotesi non è mai entrata nei nostri dibattiti. Se il sostegno a Giani ci sarà, sarà solo per dare un contributo concreto al progetto in Toscana. Non è mai stato nel nostro stile fare politica con logiche di scambio tra territori. Quello va bene al fantacalcio, non nella gestione dei governi delle regioni".

La novità di queste ore è che si andrà al voto anche in Calabria a seguito delle annunciate dimissioni del presidente Occhiuto.

"Sicuramente le dimissioni di Occhiuto, delle quali sarà poi interessante capire le motivazioni interne alla coalizione di centrodestra, hanno velocizzato un processo che però ha sempre la stessa identica roadmap. La Calabria è tra le regioni più complesse d’Italia e la sfida va affrontata con un forte impianto programmatico".

Le elezioni in Veneto vedono il centrosinistra unito su Giovanni Manildo, mentre il centrodestra ancora non ha sciolto le riserve.

"Il Movimento 5 Stelle anche in Veneto, dove la Lega sta perdendo l’ultimo barlume di dignità rischiando di farsi sfilare la candidatura da Fratelli d’Italia, farà sicuramente la sua parte. Ma c’è un minimo comune denominatore che accomuna la partecipazione del Movimento in tutte le regioni chiamate al voto: non aderiamo a un progetto secondo un’appartenenza prestabilita a una coalizione. E questo credo che sia un fatto di enorme serietà. Siamo l’unico partito nell’arco parlamentare che ha la libertà di poter dire sì o no sulla base dei progetti. Quindi votare 5 Stelle alle regionali vuol dire alzare l’asticella della qualità e della legalità".