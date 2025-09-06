Signorile, il grande vecchio: "Braccio di ferro inutile. Tornino a parlare di valori"

Se c’è un leader che conosce la Puglia come le sue tasche, pur non avendo mai ricoperto incarichi amministrativi, è Claudio Signorile (nella foto), ex numero due del Psi, ministro della Prima Repubblica. Un politico della vecchia scuola che osserva allibito la telenovela pugliese.

Onorevole, come si spiega il pasticcio in cui si è ritrovato il Pd in questa regione?

"È un riassestamento della classe dirigente di centrosinistra che però avviene male: manca l’aspetto politico. Non sono in gioco programmi o valori diversi ma, da parte di Antonio Decaro – persona che stimo – c’è stata un’impropria affermazione di primato, che non dovrebbe rientrare nella gestione del ricambio elettorale in una regione governata dal centrosinistra da vent’anni".

Decaro ha sbagliato a ingaggiare un braccio di ferro con Emiliano?

"Sì. È improprio che Decaro chieda un passo indietro a Emiliano solo in virtù della sua candidatura".

E la richiesta a Vendola, che milita in un partito diverso dal suo, di ritirare la candidatura?

"Inaccettabile. Non si fa fra alleati. In generale, questa prova di forza ha finito per indebolire lo stesso Decaro".

Il contrasto tra amministrazioni locali e potere centrale è segno di vitalità o di debolezza per la democrazia?

"È un segno della liquefazione che sta colpendo il Partito democratico. Nelle scelte di ricambio della classe dirigente non devono contare le preferenze personali, ma il potere della maggioranza che governa il partito. Non sono Decaro o Emiliano a dover dire ’voglio questo’, ma sono i vertici del partito che devono esprimersi. In questa vicenda ho visto una debolezza concettuale della segretaria Schlein".

Vale a dire?

"Dovrebbe fare la segretaria. Esercitare, cioè, il potere che le è affidato dagli organismi dirigenti".

Le correnti oggi condizionano più di prima?

"Sì, ma lo fanno peggio. Sono evanescenti, quasi metafisiche. Nel Partito socialista, quando la corrente lombardiana – di cui facevo parte – stringeva accordi, faceva politica: definiva programmi, individuava classi dirigenti, costruiva alleanze".

Nelle scelte dei partiti pesano di più i gruppi di potere locali?

"Assolutamente sì".

Hanno fatto bene Schlein e Meloni a impedire il terzo mandato per i governatori?

"Il veto sul terzo mandato è stata una clamorosa cretinata".

C’era il timore che diventassero troppo potenti...

"Una stupidaggine. Il potere si esercita governando bene, non restando in carica. Prendiamo Zaia: non mi pare abbia cominciato a perdere potere da quando si sa che non potrà ricandidarsi alla guida del Veneto. Continua a esercitare un ruolo politico forte. E lo stesso accade per De Luca in Campania".

Governatori popolari sono una risorsa o un’insidia per i partiti?

"Una risorsa. In democrazia la popolarità significa capacità di rappresentanza. Il territorio si gestisce con il consenso".

I poteri dei governatori derivano dal Titolo V della Costituzione. È stata una riforma giusta?

"È stato un grande errore".

Nella Prima Repubblica le regioni avevano meno poteri. Cos’altro è cambiato oggi?

"È fallito il regionalismo a venti regioni. I problemi emersi derivano dalla debolezza delle attuali strutture regionali. Quel modello è fallito, serve una riforma radicale, che porti alla nascita di macroregioni. Se il Mezzogiorno fosse un unico grande soggetto istituzionale, avrebbe sicuramente molto più peso politico ed economico".