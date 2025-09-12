Sigfrido Ranucci verso La7? “A breve vedrà Cairo”. Le tensioni con la Rai, le voci di addio e la dura reazione di Floridia

Roma, 12 settembre 2025 – Sigfrido Ranucci verso La7? Stando a fonti Ansa, tra il conduttore di Report e la rete di Urbano Cairo sarebbero in corso contatti per un progetto che potrebbe prendere il via la prossima stagione. E presto Sigfrido Ranucci dovrebbe incontrare Cairo in persona, un faccia a faccia che sarebbe in programma entro fine mese. L'idea sarebbe di affidare al conduttore la realizzazione di un programma di inchieste, ma il progetto comprenderebbe anche seconde serate, la partecipazione ad altre trasmissioni e la realizzazione di instant book. La trattativa è ancora allo stato iniziale e, per il momento, Ranucci, che ha un contratto da dipendente con la Rai, resta impegnato nella realizzazione di Report.

Secondo l’Adnkronos, invece, i rumors dell’avvicinamento a La7 nascerebbero dai contatti avuti dal giornalista con il gruppo di Cairo per la pubblicazione di un libro con Solferino, la casa editrice di Rcs. Ma al momento, sottolineano le stesse fonti, non ci sarebbero trattative avviate per progetti televisivi. Insomma, una serie di voci e controvoci che alimentano il clima non certo disteso che da tempo segna il rapporto fra Ranucci e la Rai.

Le tensioni con la Rai

La notizia dei contatti fra Ranucci e La7 giunge in un momento delicato dei rapporti tra il conduttore di Report e i vertici della tv pubblica. Sono stati diversi nell'ultimo periodo i momenti di tensione e le critiche mosse dal giornalista all'attuale gestione: dal taglio delle puntate per la stagione appena iniziata alle proteste per la decisione di consentire ai prepari di essere assunti solo alla Tgr, con una possibile disgregazione della redazione.

Ancora prima era stato il cambio di collocazione in palinsesto per il programma a provocare malumori, oltre ovviamente alle polemiche per gli attacchi politici e le cause avviate da esponenti di maggioranza nei confronti della trasmissione. In ultimo - si apprende - non sarebbe stata digerita all'interno del programma la decisione di emettere la matricola per la prima volta solo ad agosto, provocando difficoltà nella realizzazione e nel controllo dei contenuti della trasmissione.

Le reazioni

Duro comunicato del Comitato di redazione del Tg3. “Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 apprendono con preoccupazione del possibile addio di Sigfrido Ranucci alla Rai”, si legge nella nota. “Sarebbe l'ennesimo e gravissimo episodio di impoverimento della nostra azienda e, in particolare, della nostra Rete la cui identità è stata già ampiamente erosa negli ultimi anni”, prosegue. “Pretendiamo dall'azienda che faccia tutto il possibile per dare al nostro collega e alla sua squadra le migliori condizioni di lavoro possibili, salvaguardando spazi di libertà e indipendenza, elementi essenziali della vita democratica del Paese", conclude il comunicato.

Parole nette e allarmate anche quelle di Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai. “Se davvero la Rai dovesse perdere Sigfrido Ranucci, saremmo di fronte a un segnale devastante: lo smantellamento progressivo del servizio pubblico e l'appiattimento totale dell'informazione ai desiderata del governo Meloni”, afferma. WSarebbe la conferma di una deriva in cui la professionalità e l'indipendenza viene sacrificata sull'altare del controllo politico", aggiunge. "Non si può ignorare il clima soffocante in cui Ranucci e la sua redazione sono stati costretti a lavorare negli ultimi due anni: attacchi continui da ministri ed esponenti di governo, nessuna parola di difesa da parte dei vertici Rai, totale silenzio istituzionale di fronte alle pressioni - prosegue -. Addirittura, caso probabilmente unico al mondo, un intero partito come quello di Fratelli d'Italia ha querelato la trasmissione”.

Floridia parla ancora di “uno stillicidio di azioni utili solo a mettere i bastoni tra le ruote a Ranucci e alla sua squadra: dalla riduzione del numero di puntate al taglio delle repliche, dai ritardi nell'emissione delle matricole alla controprogrammazione di chi cura i palinsesti, fino ad arrivare ai moniti disciplinari e alla questione della stabilizzazione dei precari che verranno mandati nelle sedi regionali svuotando proprio redazioni come quella di Report".

La presidente della Commissione di Vigilanza della tv pubblica sottolinea che tutto questo è accaduto “mentre il programma continuava a registrare ascolti altissimi, confermandosi non solo una punta di diamante del giornalismo di inchiesta Rai, ma uno dei riferimenti più autorevoli e credibili di tutto il panorama mediatico italiano”.

Se l'uscita di Ranucci dovesse davvero concretizzarsi, dice Floridica “non sarebbe un episodio isolato, ma l'ennesimo tassello di un disegno chiaro: ridurre al minimo gli spazi critici, neutralizzare l'inchiesta, indebolire ogni voce indipendente. Ed è proprio per questo che l'eventuale addio di Ranucci dalla Rai non riguarderebbe solo lui o una trasmissione: riguarderebbe la qualità della nostra democrazia. Rivolgo un appello ai vertici Rai: facciano il possibile per scongiurare questa ipotesi".