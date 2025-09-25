Sguardo già al 2026. Roma, Milano e Bologna. La sfida delle metropoli

Urne a ciclo continuo per gli italiani anche dopo le prossime regionali, che già avranno visto al voto 15 milioni di italiani. Nella primavera del 2026 sarà la volta dei Comuni che, per la deroga dovuta al Covid, sono andati alle urne nell’autunno 2021. Tra gli altri Roma, Milano, Bologna, Torino e Trieste. Nel 2027 la campagna elettorale continua ci porterà alle elezioni politiche probabilmente in primavera con un possibile election day con le grandi città chiamate alle urne come, Padova, Verona, Parma, Piacenza, Palermo e Messina. E si voterà anche per il rinnovo del governo in Sicilia.

Già, la Sicilia, da tempo al centro di un duello a fil di spada tra due alti rappresentanti di Forza Italia, l’attuale governatore, Renato Schifani, e Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e fedelissimo di Berlusconi, che vorrebbe tornare nell’agone politico come possibile candidato alla presidenza del parlamentino isolano. Peccato che anche Schifani aspiri al bis e dunque il derby sembra tutto interno al campo azzurro. Mulè vuole essere della partita ma non dimentica il 2022: era lui il prescelto per la candidatura del centrodestra in Sicilia, ma un cavillo burocratico gliel’ha impedito. Silvio Berlusconi lo aveva contattato il 10 agosto 2022: Mulè aveva accettato, e l’accordo di coalizione era solido. Peccato che il 12 agosto si scoprì che il giorno prima era scaduto il termine per trasferire la residenza in Sicilia. Risultato: la candidatura sfumò e via libera a Schifani.

E siamo già al 2028 quando si voterà per il rinnovo della guida del Trentino-Alto Adige. E in Lombardia il candidato del centrodestra potrebbe essere i risultato di scacchiere tra i partiti che s’intrecciano con la nuova legge elettorale (che all’epoca sarà già un ricordo), ma il nome che circola per la maggioranza è quello del ministro leghista Giancarlo Giorgetti. L’idea l’ha lanciata Massimiliano Romeo, monzese, capogruppo della Lega in Senato e segretario del Carroccio in Lombardia, specificando che a suo dire è impossibile che le elezioni regionali vengano anticipate al 2027, quando si voterà anche per le elezioni politiche. FdI, primo partito in Regione, ambisce a conquistare la poltrona più alta, appannaggio della Lega da tre legislature (prima con Maroni, poi due volte con Attilio Fontana). Il tutto all’interno di un “gioco a incastri” con altre Regioni del nord. Sul fronte del campo largo, invece, ci sono Emilio Del Bono, già sindaco di Brescia, è anche l’attuale sindaco di Milano, Beppe Sala. Ma per il vero totonomi è decisamente presto.