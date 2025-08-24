"Sgomberiamo CasaPound"

Bye bye CasaPound. Il Viminale sarebbe infatti intenzionato a sfollare l’occupazione da parte del movimento e partito di estrema destra in zona Esquilino/Termini a Roma. Questo ha dato a intendere il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dal Meeting di Rimini all’indomani dello sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano e delle polemiche annesse.

Non ci sono dubbi sulla dottrina legalitaria perseguita in tema di sgomberi delle occupazioni (sociali, ricreative, culturali) da parte del Viminale e del ministro Piantedosi; ex prefetto "tecnico" di area leghista sempre più in orbita agli uffici della premier Giorgia Meloni. Fuori tutti gli occupanti, di destra e di sinistra, dalla proprietà pubblica e soprattutto privata. "Improcrastinabile" la riappropriazione del Leoncavallo dove non c’era nessuno, stesso destino si profila per CasaPound e tutte le altre realtà. "Sono stato dal Prefetto di Roma, colui che l’ha inserito nell’elenco dei centri che sono da sgomberare – sostiene Piantedosi – Prima o poi arriverà anche il suo turno". E c’è da sospettare che sia prima che poi. Come si evince dal fatto che il ministero avrebbe già avviato l’istruttoria.

L’intenzione sarebbe infatti quella di sacrificare un paio di esperienze di "antagonismo sociale" targante di destra per agire contro un centinaio di sinistra. Con buona pace delle rivendicazioni del ministro della Cultura di FdI Alessandro Giuli, secondo cui il centro sociale di sinistra milanese era "un incubatore di violenza", mentre a quello di destra romano consta semmai "regolarizzare" la propria posizione e non va sgomberato, come lo stesso ministro riconosce. E con tanti saluti alla propaganda partigiana del centrosinistra, che continua a invocare la repressione e lo sgombero in nome dell’"antifascismo" delle attività di destra, invece di difendere le ragioni dell’attività e il radicamento sociale di qualunque colore.

Sgomberato il Leoncavallo dalla cinquantennale attività, Piantedosi promette dal Meeting di Rimini che "prima o poi arriverà il suo turno" anche per l’occupazione di CasaPound. E conferma il suo staff che sono già in opera, sin da quanto il ministro era Prefetto della capitale, le necessarie istruttorie per sgomberare il palazzo di via Napoleone III occupato dal dicembre 2003 dall’organizzazione di destra. Che sia oggi o sia domani, Piantedosi e il governo intendono insomma sgomberare CasaPound prima di dopodomani. E di conseguenza legittimare lo sgombero di un centinaio di altri centri sociali targati di sinistra: 126 ne conta appunto il ministero; più due di destra, CasaPound a Roma e Spazio Libero Cervantes a Catania.

Sostenere che quello di CasaPound sia solo un problema di legalizzazione della situazione è "una provocazione verso tutti coloro che rispettano la legge e credono nella Costituzione", sostiene Angelo Bonelli per Avs. Mentre la deputata Pd Laura Boldrini incalza che "non solo va sgomberato lo stabile di via Napoleone III, ma va sciolta quella realtà". Mentre il capogruppo azzurro al senato Maurizio Gasparri chiede che gli esponenti del Leoncavallo "paghino se vogliono una sede" prima di avere una concessione gratuita dal comune.