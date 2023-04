Sgarbi a Viterbo per il 25 aprile, il presidente dell’Anpi nega la stretta di mano: “L’ho fatto perché non lo stimo”

Viterbo, 26 aprile 2023 – Celebrazioni del 25 aprile con polemica a Viterbo: protagonisti Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ed Enrico Mezzetti, presidente del Comitato provinciale dell’Anpi. Motivo del contendere il rifiuto del capo della sezione locale dei partigiani di stringere la mano a Sgarbi, arrivato in città su invito del Prefetto.

Il presidente dell'Anpi di Viterbo nega la stretta di mano a Sgarbi

"Non ho dato la mano a Sgarbi perché non lo stimo". Così all'Adnkronos Enrico Mezzetti, sottolineando che "questa polemica l'ha costruita proprio Sgarbi perché nessuno si era accorto di niente. È stato lui che, nel suo intervento, ha voluto censurare il mio non gesto: se lo avessi fatto nel ventennio fascista adesso come minimo starei al confino, ma siamo in democrazia".

Già ieri il sottosegretario alla Cultura, fischiato per circa tre minuti durante il suo intervento, aveva espresso tutto il suo disappunto per la contestazione subita: “È davvero tragicomico come finti antifascisti, in nome di un'idea equivoca di ‘libertà’ - le parole di Sgarbi - abbiano tentato di impedirmi di parlare e cioè di negare quella libertà di espressione che dovrebbe essere uno dei valori fondanti di questa ricorrenza. Quello che è successo a Viterbo è la prova di come c'è chi utilizza il 25 aprile come strumento di lotta politica. Tutto ciò è inaccettabile. Nessuno ha mai fischiato i comunisti. Eppure la storia è piena di crimini da loro perpetrati. Ma bisogna essere intellettualmente onesti e non utilizzare i fatti della storia per colpire gli avversari politici di oggi”.

Una tesi respinta al mittente da Mezzetti: “Sgarbi ha detto che è stato un atto di guerra nei suoi confronti, ma questo significa criminalizzare una manifestazione del pensiero - dice il presidente provinciale dell’Anpi -. Dare o non dare la mano è una forma di comunicazione e in quel caso la forma più pacifica che ci possa essere visto che non ho mosso un dito. Sgarbi è intervenuto dopo di me e ci ha tenuto a dichiarare che è antifascista. Ne prendo atto ma gli dico: perché non va a dire queste cose a Meloni, a La Russa, a Lollobrigida quando fanno i loro sproloqui sulla Costituzione e via Rasella?". I fischi denunciati dal sottosegretario? “Non faccia la vittima e non metta insieme il mio gesto con quel tipo di contestazione – conclude Mezzetti -. Il mio gesto è avvenuto a prescindere. Si interroghi poi perché c'è stato quel tipo di reazione".