Roma, 20 maggio 2020 - Inizia la resa dei conti al governo: al via la diretta del voto in Senato di due mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e sulle quali Italia Viva rischia di far cadere il governo. Una mozione è stata presentata da tutto il centrodestra (Fdi, Fi, Lega); un'altra da Più Europa.

"Noi ascolteremo Bonafede in Aula, perché il dibattito parlamentare è fatto per questo e alla luce delle cose che dirà ci sarà anche la posizione del nostro partito", ha detto stamani Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

Sulla stessa linea la ministra Teresa Bellanova. "Ascolteremo il ministro della giustizia. Il ministro sa bene che ci sono temi sensibili sul giustizialismo, noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione. Allora aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione. Sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato".

Pd e M5s hanno avvertito Italia Viva: se voterà la mozione si aprirà la crisi. In quel caso - ha insistito ieri sera il presidente della Camera Roberto Fico - "si apre un problema politico e una crisi di governo, quindi penso che non avverrà". Ieri pomeriggio la capogruppo Iv a Montecitorio Elena Boschi è stata per due ore a colloquio con il premier Conte a Palazzo Chigi. Questa mattina, prima del dibattito parlamentare, l'assemblea dei senatori di Italia Viva.