Separazione delle carriere. Sì al Senato, l’ira dell’opposizione

La riforma, per sua natura, sarebbe importantissima: tra alti e bassi, se ne parla da 30 anni. Va bene che è luglio, ma a Palazzo Madama ci si aspetterebbe razzi e mortaretti. Invece ha la vivacità dell’ennesima replica estiva in tv il giro di boa fatto ieri dalla legge di revisione costituzionale sulla separazione delle carriere di giudici e pm, sull’alta corte che li valuterà, sul doppio Csm e i suoi componenti estratti a sorte. L’aula del Senato l’approva in seconda lettura con 106 sì, 61 no e 11 astensioni (Iv, Autonomie e Marco Lombardo di Azione). Rien ne va plus: ora ci saranno le letture meramente confermative dei due rami del Parlamento e, senza la maggioranza dei due terzi, ci sarà il referendum. A sinistra protestano, agitano cartelli con Falcone e Borsellino, la Costituzione capovolta. A destra esultano: "È un passo avanti verso una giustizia più equa e trasparente", dice Giorgia Meloni. "Ho realizzato un’aspirazione che coltivo dal ’95", incalza il ministro della Giustizia, Carlo Nordio che festeggia a piazza San Luigi dei Francesi, dove le truppe di Fratelli d’Italia lo accolgono con un flash mob tra bandiere e applausi. Soprattutto se la ride Antonio Tajani: "Si realizza il sogno di Berlusconi, che lassù sarà soddisfatto". Il gioco delle parti è talmente scontato, che diventa stanco.

Ben altre scene ha visto Palazzo madama: stavolta, il dibattito è fiacco. Pochi big tra gli oratori. Ai banchi del governo per gran parte della seduta ci sono solo il guardasigilli, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il viceministro Francesco Paolo Sisto; a ridosso del voto arrivano Tajani e gli altri ministri di Forza Italia, pronti a tener alta la bandiera della giustizia. Per suggellare il momento, il senatore azzurro Pierantonio Zanettin si siede sullo scranno che fu del Cavaliere per dichiarare il sì del partito: "È un voto storico, che dedichiamo a Silvio Berlusconi". E poco importa se tra le file della Lega non c’è il pienone: "C’è il capogruppo che rappresenta gli assenti", sorride Massimiliano Romeo, mentre fuori dal Palazzo Matteo Salvini avverte: "Noi manteniamo gli impegni anche sulla giustizia".

Le opposizioni alzano la voce, con l’eccezione del leader di Azione che vota a favore: "Era nel nostro programma", spiega Carlo Calenda. Matteo Renzi, in teoria favorevole, nel merito si astiene. Fa l’intervento più duro. Nel mirino mette proprio il ministro Nordio, accusato di essere subalterno alla sua capo di gabinetto (Giusi Bartolozzi, ndr) e al sottosegretario Alfredo Mantovano: "Io non ho fatto la battaglia contro le toghe rosse per dare lo strapotere alle toghe brune. Perché voi non state facendo la rivincita della politica sulla magistratura, state facendo un’operazione di potere interno alla magistratura". Tempi compressi, emendamenti non accolti: il tema della marginalizzazione del Parlamento rimbalza nelle dichiarazioni di voto dei cinquestelle e dei democratici. "Questa riforma è una mela avvelenata", avverte Roberto Scarpinato (M5s). Gli fa eco Dario Franceschini (Pd): "Volete indebolire la magistratura negando di volerlo fare, del resto sono gli atteggiamenti delle destre quando vincono a cominciare da Trump". Al momento del voto, i democratici mostrano la Costituzione capovolta, i 5 stelle le foto di Falcone e Borsellino messe a confronto con quelle di Berlusconi e Licio Gelli. Sui social Giuseppe Conte rilancia: "Il governo Meloni realizza il sogno di Licio Gelli e della P2". Tutto fa parte del rito.

Ma come si spiega la contraddizione tra l’importanza del tema e l’apatia che regnava ieri al Senato? Il caldo c’entra fino a un certo punto: tutti sanno che l’Armageddon non era questo voto bensì il referendum che, con ogni probabilità, si terrà nella primavera del 2026. Lo riconosce il capo dei senatori Pd, Francesco Boccia: "È iniziata la campagna referendaria". Lo conferma la premier in un video, sottolineando che serviranno altri due "passaggi fondamentali per portare a compimento una riforma che l’Italia aspetta da troppo tempo". Dall’Associazione nazionale magistrati arrivano parole durissime: si vuole "una magistratura addomesticata e subalterna, che rinuncia al proprio compito di controllo di legalità", scrive in una nota dove si annuncia battaglia. Lo scontro finale, il vero showdown tra destra e toghe è solo rimandato. Al referendum.