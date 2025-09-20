Separazione delle carriere. Meloni pensa al referendum. Rebus sul premierato

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si dice pronto a "stappare uno di quelli buoni" perché è convinto che l’ormai certo referendum sulla riforma della giustizia andrà a finire bene. Certo, nella maggioranza ci hanno sperato fino all’ultimo di evitare il ricorso alle urne, sempre scivoloso come insegnano i casi Renzi e Cgil con il Jobs Act, ma i due terzi dell’emiciclo di Montecitorio non sono stati raggiunti e dunque la parola passa agli italiani.

Ieri, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (manca un ultimo passaggio, scontato, al Senato e la riforma, cara a Berlusconi, sarà a portata di mano) ha annunciato "la nascita dei comitati per il sì". "Mi piacerebbe che partecipassero anche i parlamentari del Pd – ha detto ancora Tajani – che anni fa firmarono il documento per la separazione delle carriere, nel programma del candidato a segretario Pd Maurizio Martina, e tra i firmatari del documento c’è anche la responsabile della giustizia del Pd, Debora Serracchiani, spero non abbia cambiato idea. Spero vogliano sostenere questa battaglia che non è solo di Forza Italia. Comunque, ce la caveremo con il referendum".

Un ritorno alle urne che rischia di diventare esiziale per l’esecutivo perché quella della giustizia potrebbe essere l’unica vera riforma che questo governo riuscirà a varare. Al momento sembrano essere state accantonate quella sul premierato e sull’autonomia differenziata (ridimensionata dalla Corte costituzionale), benché il ministro Calderoli sia tornato a farsi sentire e a fare pressioni. Comunque, l’ipotesi di varare il premierato prima delle elezioni politiche resta fuori discussione. La premier mira almeno a rivedere un testo complesso e divisivo, ma serviranno almeno un altro paio di passaggi e l’approvazione finale del Parlamento in questa legislatura è molto improbabile, figurarsi la celebrazione di un referendum. Dunque, avanti tutta sulla giustizia, con la premier che giura di non volersi far frenare dai "giudici politicizzati", forte anche di sondaggi che vedono la maggioranza destinata a vincere il referendum confermativo, benché la magistratura, almeno apparentemente sia convinta di rimontare.

Meloni, tuttavia, non deve commettere l’errore che fece Matteo Renzi con il suo referendum costituzionale; lo perse, si dimise, ma la ragione della disfatta fu che volle trasformare quel referendum in un voto plebiscitario su se stesso. Meloni potrebbe commettere lo stesso errore? Difficile fare pronostici, ma quel che non è mai stato in discussione è che più si avvicinano le elezioni politiche (2027) più il consenso del governo cala fisiologicamente. E questo potrebbe riverberarsi anche sul referendum costituzionale che dovrebbe tenersi nella primavera del 2026. Meloni ha spesso rivendicato la sua ferma volontà di portare a casa la riforma e, al di là dei tempi, sarà quasi impossibile che il quesito referendario non si trasformi anche in un referendum su di lei, decisivo per le politiche 2027; eventualità che tutti, nella maggioranza, vorrebbero scongiurare con qualche ragione.