Separazione carriere, oggi il sì in Senato. In arrivo anche il decreteo Carceri

Il piano contro il sovraffollamento nelle carceri è stato al centro dell’incontro a Palazzo Chigi, ieri, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio (foto). Durante la riunione è stato deciso che nel disegno di legge saranno presenti disposizioni sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti così da alleggerire gli istituti penitenziari. Oggi, oltre al via libera in Senato sulla riforma della magistratura con la separazione delle carriere, è atteso in Consiglio dei ministri anche il piano sulle carceri.

Sulla riforma della giustizia si è espresso il vicepremier Antonio Tajani: "con la separazione delle carriere che arriva al Senato dopo il via libera della Camera ci sarà un passo importante che non è contro la magistratura. Non c’è nessun astio verso i magistrati". A tornare sull’argomento anche il viceministro Francesco Paolo Sisto: "Quella della giustizia non è una crociata contro le toghe come sostiene l’Anm, ma "una riforma nell’interesse dei cittadini".