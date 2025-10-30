Gasparri e la separazione delle carriere: “Raccogliamo le firme per il referendum”

Senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, annunciando che il centrodestra si farà promotore della raccolta di firme parlamentari necessarie al referendum sulla riforma della giustizia, non temete eventuali conseguenze politiche del voto?

"Non temiamo affatto il giudizio e la conferma popolare. Perciò vogliamo essere i primi a promuovere il referendum. Siamo già pronti, come centrodestra, ad attivare la procedura per chiedere la consultazione ai sensi della Costituzione, che prevede la richiesta di un quinto dei parlamentari. Ed è quello che faremo. Così affronteremo con tempestività l’appuntamento. La giustizia deve funzionare meglio. E la riforma costituzionale è il primo passo indispensabile, anche per stroncare il mercimonio degli incarichi figlio della politicizzazione correntizia delle toghe”.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha confidato il timore che la riforma «non valga la candela», riferito forse al rischio di ripercussioni su maggioranza e governo…

"Non capisco il senso dell’affermazione. Probabilmente ha privilegiato il ruolo di terzietà del proprio incarico, profilo che spesso viene accusato di non avere, con una considerazione non di parte né di partito. Secondo noi il gioco, la riforma, vale eccome. L’obiettivo è arginare attraverso il sorteggio la politicizzazione correntizia del Csm, in base al quale si spartiscono incarchi tra correnti all’interno dell’organo di autogoverno. Poi sappiamo bene che occorre molto altro per sostanziare la riforma. Ma credo che un penalista bravo e famoso come La Russa sia ben consapevole che l’attestazione del principio di separazione dei ruoli tra il pm che accusa e il giudice che, come dice la parola, giudica sia una priorità".

Stante che non serve il quorum, a che pro il cittadino dovrebbe voler votare la separazione delle carriere mentre continua a scontare i tempi geologici del sistema, specie civile?

"Questo non va assolutamente temuto. Lo stop al correntismo è un elemento strutturale della riforma intesa a modernizzare ed efficientare il sistema. Poi è ovvio che ci sono i tempi del processo civile, più volte riformato. Ma dobbiamo affermare che sarebbe una catastrofe non approvare la riforma, in quanto asseconderebbe la degenerazione della giustizia politicizzata. Come mai nessuno si occupa di quelli che hanno impedito di parlare al dem Emanuele Fiano o di quanti hanno messo a ferro e fuoco Milano e Bologna? Una vittoria del No alimenterebbe solo l’inefficienza e la politicizzazione della magistratura".

Si contesta appunto il rischio di sottomissione dei pm al potere politico, che qualche esponente di maggioranza ha profilato…

"Ma non c’è nessuna proposta di questa natura. È una bugia che dimostra l’assoluta malafede di chi si oppone alla riforma. L’ordine giudiziario resta libero e autonomo. Nell’articolato della riforma non c’è nessuna norma che introduca un principio del genere. Chi ne parla dice falsità".

Apprezza che il presidente Anm Cesare Parodi abbia definito «indegni» di un paese civile i 30 anni di vicissitudine giudiziaria di Silvio Berlusconi?

"Parodi, che ho conosciuto e rispetto nella sua moderazione, dovrebbe imparare a comunicare meglio. Dopo 30 anni di gogna giudiziaria a scapito della propria reputazione, un uomo pubblico non può accontentarsi di veder infine riconosciuta la propria ragione”.