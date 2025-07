Senato: no al processo a Sangiuliano per il caso della chiave d’oro di Pompei

Roma, 30 luglio 2025 – L'aula del Senato ha votato a maggioranza contro l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per il presunto reato di peculato in merito alla vicenda della chiave d'oro della città di Pompei. L'Aula ha approvato con 112 voti favorevoli, 57 contrari e nessun astenuto, la proposta della Giunta delle immunità secondo la quale ci sarebbe invece stato “il perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo”.

La Giunta, a maggioranza, aveva proposto all'Assemblea "il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere per l'imputazione contestata, attesa la sussistenza nel caso di specie dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989".

La vicenda della chiave d’oro di Pompei ruota intorno all’oggetto (del valore di 12mila euro) che il sindaco della città aveva donato al ministro in occasione della consegna della cittadinanza onoraria. Un oggetto del valore di 12mila euro di cui si erano perse le tracce. Secondo le ricostruzioni, una volta conosciutone il valore, Sangiuliano aveva provveduto ad acquistarla versando i soldi alla Ragioneria dello Stato. La chiave sarebbe poi stata donata dal ministro alla Maria Rosaria Boccia. Sulla vicenda, che si innestava nel caso Sangiuliano-Boccia, erano state aperte due inchieste una della Corte dei Conti e una della Procura di Torre Annunziata.

"Abbiamo votato convintamente per il diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere, perché di una sola cosa il ministro Sangiuliano è effettivamente colpevole: di aver promosso una riforma di sistema degli orizzonti culturali che l'Italia attendeva da decenni, di aver realizzato la sublimazione del merito contro la mediocrità delle conventicole e di aver interrotto un sistema di elargizioni per irrorare di denari pubblici cordate di profittatori", ha detto il senatore Sergio Rastrelli, capogruppo di Fratelli d'Italia nella Giunta per le Immunità, a margine del suo intervento nell'aula del Senato "Con tutta evidenza - ha concluso - Gennaro Sangiuliano è colpevole, solo ed esclusivamente, di essere un uomo probo, e libero".

Non così per l'opposizione: La tesi sostenuta dalla maggioranza, "è una tesi fantasiosa, qui si parla di appropriazione ed utilizzazione personale di un bene, non di attività ministeriale o di visibilità internazionale di Pompei. L'atto contestato è personale, privo di connessione diretta con una scelta politica o amministrativa. Parliamo di una evidente utilità privata. Peraltro, ad oggi sembra che la chiave sia in possesso di una persona che non è l'ex ministro Sangiuliano, dov'è l'interesse pubblico perseguito? Se l'ex Ministro ritiene di aver agito con correttezza, è lui stesso che dovrebbe sollecitare il processo per chiarire la propria posizione. Sottrarsi al giudizio equivale a ledere il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge" ha sostenuto la pentastellata Ketty Damante.