Roma, 18 giugno 2020 - "Il Senato non andrà in ferie. Così come è rimasto aperto e ha lavorato anche durante l'emergenza dei mesi scorsi, non chiuderà nemmeno nel mese di agosto". A dirlo è la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati rispondendo all'appello lanciato oggi dal QN, che chiede la prosecuzione dei lavori parlamentari anche durante i tradizionali mesi di vacanza per fronteggiare la crisi aperta dall'epidemia di Coronavirus.

"Il Paese è in difficoltà e ha bisogno di risposte immediate. Il Senato non si tirerà indietro: è questo l'impegno che assumiamo con gli italiani, in un momento così drammatico della nostra storia", aggiunge Casellati assicurando dunque l'impegno della politica.