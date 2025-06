Segreteria convocata dopo il contatto con la premier:: "Ripudiamo la guerra"

La posizione dell’Italia nello scacchiere mediorientale è stata oggetto di una lunga chiamata con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che chiede al governo di non partecipare ad azioni militari né di consentire "che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno alla guerra". A comunicarlo è lo stesso Pd, al mattino, in una nota cui sono seguite una nota e la convocazione urgente di una segreteria.

"Esprimiamo grave preoccupazione per questo attacco di Trump – si legge in una nota –, che si fa trascinare in guerra da Netanyahu e agisce senza il coinvolgimento del Congresso come invece impone la Costituzione americana. Il Governo italiano dica con chiarezza che non parteciperà ad azioni militari né consentirà che il nostro territorio possa essere utilizzato per fornire sostegno a una guerra che la comunità internazionale deve provare a fermare prima che sia troppo tardi, e si impegni per la de-escalation e per far tornare tutti gli attori coinvolti al tavolo negoziale, anche per difendere il Trattato di non proliferazione nucleare. L’Italia ripudia la guerra e vuole la pace".

Apprezzamenti sul contatto tra Meloni e Schlein arrivano in serata anche dal presidente dem Stefano Bonaccini (foto): "Bene ha fatto Schlein a chiamare oggi Meloni. Questo vuol dire avere cultura di governo a prescindere da quale ruolo si riveste temporaneamente".