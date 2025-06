Segnalato all’Ordine l’avvocato di Cospito: lo ha salutato baciandolo. Il legale: empatia umana

Il penitenziario di Sassari ha scritto all’ordine nazionale degli avvocati per valutare eventuali profili disciplinari nei confronti dell’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito (foto), l’anarchico in carcere in regime di 41bis.

Il comportamento contestato dagli uffici del carcere consterebbe in una stretta di mano e due baci sulle guance, ovvero un saluto al termine del colloquio. Nella missiva inviata a Roma, il direttore del penitenziario scrive che, alla luce "della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il Reparto 41-bis e del significato intrinseco che può avere tale saluto, si chiede di valutare se il comportamento dell’avvocato sia deontologicamente corretto, anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia Penitenziaria".

Rossi Albertini, che respinge qualsiasi insinuazione su quanto compiuto nell’aula colloqui. "Verso Cospito - afferma il penalista - ho manifestato empatia umana salutandolo con una stretta di mano e con due bacetti sulle guance. Lo saluterò sempre con affetto, in quanto non intendo rendermi complice della sua deumanizzazione, delle politiche di annientamento del detenuto".

Su quanto avvenuto interviene anche il presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli, secondo cui "quando anche nella valutazione dei gesti non si ha più attenzione a quelle che sono le radici stesse dell’umanità e al rispetto della dignità dell’uomo, vuol dire che si è perso contatto con il valore universale della sofferenza".