Roma, 30 gennaio 2019 - Anche se nel vertice di ieri notte sui casi Sea Watch e Diciotti non s'era deciso nulla di concreto, stamane il governo italiano fa balenare uno spiraglio: la situazione dei 47 migranti fermi da 12 giorni sulla nave battente bandiera olandese potrebbe sbloccarsi presto, dopo la formalizzazione dell'accordo con gli altri Paesi Ue. Ieri notte a Palazzo Chigi si sono visti il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma alla fine della riunione tutto era rimasto in stand by: prova ne è anche l'assenza di una nota ufficiale. Sui giornali l'irritazione dei Cinquestelle per il "cambio di rotta" di Salvini e anche l'imbarazzo per una scelta che mette in difficoltà il Movimento rispetto ai principi professati.

Intanto si apprende che ci sarebbe anche il Lussemburgo nell'accordo raggiunto ieri dal premier Giuseppe Conte a Cipro. I Paesi al centro dell'accordo sarebbero dunque Germania, Francia, Portogallo, Romania, Lussemburgo e Malta.

LA RIUNIONE DI GOVERNO - Nel corso della riunione a tre, fa sapere la Lega, "sono stati affrontati i temi di attualità politica, soprattutto la crescita economica e il controllo dell'immigrazione. Sulla vicenda della Sea Watch, è stata apprezzata linea del presidente Conte e dell'intero governo, finalmente l'Europa è stata costretta ad intervenire". Sulle vicende giudiziarie e sulla riunione della Giunta per le immunità al Senato c'è stato un "confronto costruttivo. La Giunta lavora con tranquillità, nessuna preoccupazione".

Un po' diversa la versione trapelata da fonti del Viminale, secondi cui nella riunione a tre di ieri sera il clima è stato "sereno e disteso" e si sottolinea che il "governo non è a rischio". A differenza però dell'informazione targata fonti Lega, dal Viminale si fa notare che "il caso Diciotti non è stato argomento di discussione: se ne capirà di più nei prossimi giorni, con i necessari approfondimenti. Passi in avanti sulla Sea Watch: il governo italiano aspetta la formalizzazione dell'accordo con gli altri Paesi ue e poi la situazione si potrebbe sbloccare".

Perché l'Olanda non è obbligata a ricevere i migranti

Sul caso Diciotti, oggi in giunta Immunità del Senato prende il via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, col premier che ieri s'è assunto la responsabilità politica della gestione dello sbarco (VIDEO).

Fedriga: "Se Ms5 vota a favore si ridiscute tutto"

DICIOTTI, FIBRILLAZIONI NEL GOVERNO - Cosa accade se il M5S vota a favore della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini? ''Dal mio punto di vista c'è da rimettere in discussione tutto", replica il presidente leghista della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto a "Radio anch'io" su Radio Raiuno sulla vicenda che si apre oggi con la prima riunione della Giunta per le immunità al Senato. "Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del Governo - ha aggiunto - non solo di Salvini ma di tutto il Governo. Se così non fosse, è chiaro che bisognerebbe fare una seria riflessione. Non si sta parlando di un processo a Salvini perché ha messo l'auto in divieto di sosta''.

"Primo passo nella tutela dei 47 migranti"

Intanto il team legale di Mediterranea Saving Humans non è troppo scontendo della decisione della Corte dei diritti umani: "La Corte Europea dei Diritti dell`Uomo ha compiuto ieri un primo passo per la tutela delle 47 persone soccorse dalla Sea Watch 3 e ancora a bordo della nave", dicono sottolineando che "la Corte ha riconosciuto l`Italia come Stato responsabile, obbligando il governo italiano ad assicurare la tutela legale per i 15 minori e ad adottare misure che garantiscano assistenza e cure mediche".

"Si tratta di un risultato di estrema importanza - sottolineano però i legali - ma le persone salvate restano ancora prigioniere nonostante la grave precarietà delle loro condizioni, a causa dell`ostilità del governo italiano che, illegittimamente, costruisce rapporti di forza sui loro corpi impedendone l`ingresso in Italia. L`obiettivo rimane lo sbarco e l`accoglienza di tutte le persone a bordo della Sea Watch".