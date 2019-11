Roma, 13 novembre 2019 - Il futuro dell'ex Ilva è sempre più buio. Ora arriva anche lo stop alla reintroduzione del tanto discusso scudo penale: la commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l'ex Ilva.

Il motivo della bocciatura? Pare si tratti di "estraneità di materia". Gli emendamenti infatti erano stati presentati al Dl Fisco. Le forze politiche ora possono fare ricorso: l'esito dovrebbe arrivare in giornata.

Sia l'emendamento di Forza italia sia quello di Italia Viva chiedevano la reintroduzione dell'esonero "da responsabilità penale e amministrativa per le condotte di attuazione del Piano ambientale di Ilva".

Dal canto suo il capo dei 5 stelle Luigi Di Maio ha lanciato la sua minaccia: "Se torna lo scudo penale il governo è a rischio". E in mattinata a Radio 24 il ministro ribadisce: "Non credo che si arriverà al voto sullo scudo. Il tema degli alibi poteva valere due mesi fa, ma adesso, in pieno contenzioso... Noi abbiamo avviato un contenzioso, nel quale non ha senso inserire uno scudo".

