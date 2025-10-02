Scoppia la protesta. Binari bloccati e cortei. Proclamato lo sciopero

Domani sciopero generale "in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza". Lo annunciano in serata la Cgil e i sindacati di base Usb, Cobas, Cui dopo che la marina israeliana ha fermato la rotta della Global Sumud Flotilla. Ma intanto sono già partite mobilitazioni spontanee soprattutto giovanili e studentesche. A Napoli una manifestazione di solidarietà già in programma è finita a bloccare una parte dei binari della stazione centrale. A Milano un concentramento in piazza alla Scala si è trasformato in un corteo. Migliaia di manifestanti hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Cadorna e hanno occupato i binari. senza tensioni con le forze di poliza. Stessa cosa a Torino dove i pro Pal hanno occupato i binari della stazione di Porta Susa e il Palazzo nuovo, sede dell’Università. A Genova i manifestanti hanno invaso il porto. A Roma, tra scuole in stato di agitazione eoccupazioni alla Sapienza, un corteo con migliaia di persone si è mosso dalla stazione Termini fino ad arrivare a piazza San Silvestro: nel mirino della contestazione il governo.

Il tam tam è stato immediato: "Allerta! Se attaccano la Flotilla #blocchiamotutto", recitava il post diffuso via social che per oggi convoca sit-in (a Roma alle 18,30 al Colosseo), per domani lo sciopero generale e per sabato la manifestazione nazionale a Roma. Piazza Maggiore, a Bologna, si è riempita di persone per rispondere all’appello delle varie sigle che animano la protesta per Gaza, dopo il blocco della Global Sumud Flotilla. In piazza bandiere della Palestina e slogan di solidarietà alla missione umanitaria. Dalla zona universitaria e da alcuni spazi sociali sono stati improvvisati dei cortei che convergeranno in piazza Maggiore. Cortei anche a Firenze, Livorno (dove per un’ora è stato bloccato un traghetto per la Sardegna), Palermo, Padova, Genova, Trieste, La Spezia, Pisa, Siena, Forlì. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, del resto, in previsione dello showdown dell’avventura della Flotilla e in considerazione della partecipazione alle manifestazioni dei giorni scorsi e della sensibilità popolare, aveva convocato i prefetti. In serata Usb e Cgil hanno confermato lo sciopero generale per domani. Anche se il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini tuona su X: "Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino in Italia il caos. Non tollereremo nessuno sciopero improvviso" e valuta la precettazione.

Il sindacato tira dritto. "Siamo pronti alla proclamazione, in modo tempestivo, di uno sciopero generale che riguardi tutte le lavoratrici e lavoratori di tutti i settori pubblici e privati", aveva annunciato il segretario della Cgil Maurizio Landini. Secondo cui l’azione umanitaria degli attivisti non è stata solo "un gesto di coraggio e di dignità", ma ha anche "permesso di costruire una mobilitazione e rompere il silenzio su Gaza". Ma la realtà è anche che la confederazione guidata da Landini è rimasta largamente spiazzata dalla partecipazione popolare alla mobilitazione dei sindacati di base di lunedì 22 settembre, che aveva surclassato le 4 ore di sciopero a fine turno solo nel settore privato proclamate dalla Cgil. L’Usb rivendica il successo della mobilitazione che avrebbe impedito anche "l’invio di materiale bellico e ogni altro traffico verso lo Stato di Israele mentre compie il genocidio in Palestina". Sotto accusa per i sindacati di base anche "la complicità" del governo. A anche Landini rimanda al mittente le accuse di "irresponsabilità politica" mosse agli attivisti. L’opposizione è sostanzialmente unita con la solita eccezione del leader di Azione Carlo Calenda.