Roma, 9 luglio 2019 - Flat Tax e Autonomie: il cuore del progetto leghista rinfocola tensioni mai sopite nel governo. Da Bruxelles, Tria rilancia l’ipotesi di finanziare la riduzione dell’Irpef con l’aumento dell’Iva. Ma non è quella la strada che intende seguire Salvini, il quale conferma che il 15 luglio vedrà "i principali operatori economici del Paese", sindacati e imprese dunque. Conte, a vedersi scippare del ruolo di capo del governo non ci sta e affida alle solite fonti di Palazzo Chigi il compito di mettere al suo posto l’invadente leghista: "Come capo di partito lui incontra chi gli pare, ma la riforma si fa nelle sedi istituzionali appropriate".

Immediata la replica del leader del Carroccio: "Io sono il vicepremier e farò l’incontro. Mi servirà per raccogliere idee in vista della manovra". Sarebbe uno scontro difficilmente comprensibile se, a dargli spessore, non ci fosse il conflitto latente tra il premier e il ministro che – gettando sulla bilancia i voti delle europee – sembra rubargli ‘il mestiere’. Se sulla flat tax volano stracci, sulle autonomie invece il clima, assicurano tutti, "è positivo". Però tre ore di vertice con mezzo governo presente non sono bastate: il testo non c’è, i tempi slittano. Se ne riparla giovedì.



Se tanto ottimismo sia giustificato lo scopriremo tra due giorni. I punti in sospeso sono parecchi e non secondari. L’ostacolo su cui si è arenata ieri la marcia è l’articolo 12 del testo preparato dalla ministra delle Autonomie, Stefani, che riguarda la chiamata diretta dei docenti da parte delle Regioni. "Impraticabile" per il sottosegretario Giuliano, che ha impugnato una sentenza della Corte costituzione firmata dallo stesso Mattarella del 2013, quando a imboccare la stessa strada era stata la Lombardia. In realtà, tutto il capitolo Istruzione è tra quelli meno digeribili per M5s, che teme l’instaurazione di livelli fortemente diversificati tra Regione e Regione.

Di elementi di dissenso simili ce ne sono molti altri e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una riforma che riscrive le regole del funzionamento dello Stato più di qualsiasi altra mai varata. Ma il vero punto chiave va al di là della lite su questo o quel particolare specifico e riguarda la filosofia della riforma: i grillini insistono infatti per rivedere le norme che regolano i Lep – livelli essenziali di prestazione – cioè i servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini e il fondo di perequazione che dovrebbe finanziare questi servizi.

È fondamentale chiarire – dicono i pentastellati – che, una volta definiti nitidamente i Lep, se la situazione finanziaria dello Stato dovesse peggiorare si farebbe ricorso al maggior gettito delle Regioni autonome per ripristinare la parità nei servizi essenziali. Di altro avviso il ministero delle Regioni: "L’accordo su questo punto è già stato trovato con il Mef, non c’è bisogno di intervenire di nuovo". Ma i 5stelle invocano la presenza di Tria che siederà al tavolo giovedì, proprio per rimettere in discussione la pietra angolare della fragile intesa.



C'è poi un secondo punto critico che riguarda il metodo: il blitz a cui mirava la Lega, equiparando l’Autonomia agli accordi con le confessioni acattoliche per risolvere tutto con un voto a maggioranza qualificata in Parlamento, senza emendare il testo, sembra svanito. Anche perché il capo dello Stato aveva già chiarito ai presidenti delle Camere che spetta a loro difendere il ruolo delle Aule. La ministra Stefani si mostra ora disponibile: "Va bene il confronto". Però, aggiunge, senza "dilazioni". La formula è ambigua: la riforma è di tale portata e coinvolge tante commissioni che qualsiasi tentativo di prendere la rincorsa equivarrebbe a "scippare" le prerogative del Parlamento. In questo quadro che la riforma possa essere varata entro settembre come fissato dall’agenda salviniana appare davvero improbabile.