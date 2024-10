Scontro tra Meloni e M5s: “Il giorno che mi faccio spiegare da voi cosa ho detto, mi dimetto”

Roma, 15 ottobre 2024 – Scintille in Senato fra Giorgia Meloni e il M5s durante le repliche alle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. La premier ha riservato l'ultima risposta all'intervento della parlamentare pentastellata Dolores Bevilacqua. "Ci vorrebbe troppo tempo per rispondere alla sequela di inesattezze, mista a menzogne, che è riuscita a condensare in pochi minuti di intervento – ha esordito la presidente del Consiglio –. Io ho detto che, se nel fare la transizione ecologica, cosa su cui siamo d'accordo, imponiamo l'uso di un'unica tecnologia, l'elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze". "Non so se lei ha capito o sta strumentalizzando. Ma garantisco che il concetto non è difficile", ha aggiunto mentre dai banchi del Movimento si sollevavano grida e la seduta, fin lì abbastanza tranquilla, si è movimentata.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato (ImagoE)

"Capisco bene come vi muovete, il giorno che mi farò spiegare cosa ho detto dall'M5s giuro che mi dimetto", ha continuato Meloni mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa cercava di riportare il silenzio in Aula richiamando il gruppo dell'opposizione che rumoreggiava. "E comunque – ha continuato la premier – temo che non vi aiuterebbe...".

"La leggerezza con cui affrontate le crisi internazionali – ha attaccato Meloni – è pari solo alla leggerezza con cui gestivate i bilanci quando eravate al governo. Ci vuole coraggio a dire che gettiamo dalla finestra i soldi dei cittadini, anche volendo non potremmo: li avete gettati tutti voi, lasciandoci 200 miliardi di debito usati per ristrutturare il 4% delle case degli italiani, prevalentemente seconde caso". "I soldi li avete sprecati tutti voi, con il Superbonus, vi prego ci vuole veramente coraggio", ha quindi concluso il capo del governo.