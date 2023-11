Sciopero trasporti 17 novembre, Salvini tira dritto (e scrive ai sindacati)

Roma, 14 novembre 2023 – Sciopero trasporti del 17 novembre: inviata ai sindacati interessati la lettera del Mit con l’invito a rivedere la propria posizione, anche alla luce delle indicazioni del Garante, auspicando il rispetto delle regole e del buonsenso. Ma tra Salvini e Landini è sempre scontro totale.

Il ministro va all’attacco del segretario Cgil. Ribadisce il responsabile dei Trasporti: “Noi chiederemo che il diritto allo sciopero venga esercitato limitatamente ad alcune fasce orarie che stando agli operatori permetteranno alla gente di lavorare. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma va fatto rispettando la legge e chi lavora. Non vorrei che fosse un venerdì nero perché si muore di traffico e di code. Farò tutto quello che la legge mi permette di fare per garantire il diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio e alla salute per 60 milioni di italiani. E se Landini si offende e mi offende, mi spiace per lui. Io tiro dritto, sono fatto così”.

Sciopero Trasporti del 17 novembre: scontro totale tra Salvini e Landini

Salvini è intervenuto all’Assemblea generale Alis in corso all’Auditorium Conciliazione, a Roma. A questo link della Commissione di garanzia tutte le info sullo sciopero

Per l’Anpi le ragioni dello sciopero generale sono “materia esclusivamente sindacale. Ma ciò che allarma è l’evidente tentativo di mettere il bavaglio al movimento dei lavoratori, limitando il diritto di sciopero in modo arbitrario e autoritario e trasformando un conflitto sindacale in conflitto politico e persino minacciando provvedimenti repressivi”.

Così Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, che esprime “la piena solidarietà” dell’associazione dei partigiani a Cgil e Uil e auspica che, “al di là di legittime opinioni diverse, si ritrovi l’unità sindacale contro ogni tentativo di manomettere la Costituzione e di dividere i lavoratori”.

