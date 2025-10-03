Sciopero generale, affondo di Piantedosi sulla Cgil: “Voleva la rivolta sociale, ringrazio le forze dell’ordine”

Com’è andato lo sciopero generale per Gaza? «Dipende dai punti di vista», rileva il ministro dell’Interno in quota Lega Matteo Piantedosi. Ha appena lasciato il palchetto della Leopolda 13 a Firenze, un’oretta a conversare col padrone di casa e di Italia viva Matteo Renzi, quando smonta la narrazione di giornata della Cgil di Maurizio Landini. Che pontifica la mobilitazione di ieri «senza precedenti» in tutta Italia di «giovani che chiedono un futuro di pace e di giustizia sociale», con «più di 2 milioni di persone in oltre piazze». Non per il Viminale, che dispone di un pallottoliere differente.

La protesta di alcuni manifestanti sui binari dell’Alta Velocità a Firenze

«Abbiamo contato circa trenta manifestazioni in contemporanea in Italia – chiarisce l’ex prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto di Matteo Salvini – e abbiamo al momento tra le 400 e le 500mila persone che sicuramente hanno manifestato, e non sono poche. Diciamo che il bilancio adesso, quello provvisorio, ci lascia ben sperare anche per la giornata di domani – oggi, ndr –, perché abbiamo una manifestazione nazionale che si preannuncia altrettanto impegnativa».

Dunque il bilancio per il ministro non può che essere di «soddisfazione e ringraziamento per i dispositivi di ordine e sicurezza pubblica messi in campo». Nonostante il filotto di snodi stradali, ferroviari, aeroportuali interrotti dai manifestanti, Piantedosi alterna con fermezza le guarentigie costituzionali del diritto allo sciopero con le bacchettate ai Pro-Pal per i «poliziotti refertati e feriti». Da un lato «l’esercizio di una libertà garantito che faremo sempre di tutto affinché venga assecondato», promette Piantedosi.

Dall’altro, la reprimenda verso chi si «compiace di creare situazioni di violenza conclamata». Vien da chiedersi: c’è una ‘guerra politica’ tra organizzazioni sindacali (tolta la Cisl, più affine agli ambienti di Palazzo Chigi) e governo? «Da qualche tempo la Cgil lo dice espressamente – la stoccata del ministro a Landini –, non guerra politica, ma insomma un appello alla rivolta sociale. Gaza è un tema nobilissimo, per carità, ma come governo siamo soddisfatti che i temi che vengono portati in piazza non sono quelli dell’occupazione e dei temi economici, sui quali il governo sta marcando risultati che non si verificano da decenni».

Sul palco a dialogare con Renzi, invece, tra un aneddoto e l’altro sul curriculum e sulla storia del «Piantedosi uomo delle istituzioni» resta giusto da menzionare tanto l’aut aut del Viminale sull’imminenza dello sgombero della sede romana di CasaPound, quanto l’accelerata del Cpr nella Toscana rossa che settimana prossima va al voto («È previsto. Dove? Vediamo dopo le elezioni»), fino alle distanze con l’ex premier sui centri in Albania. «Sapete quanti migranti irregolari sono arrivati nel 2024?», interroga Renzi la platea della Leopolda.

Piantedosi scatta, per dire a bruciapelo: «Non lo sanno perché non se ne accorgono più. Prendo qui un impegno, poi ci vedremo in Parlamento: quest’anno chiuderemo in calo rispetto al 2024». Intanto, sul tema dell’escalation della violenza, il ministro usa cautela: «Se temiamo una escalation? Quella va sempre temuta, perché come avete visto in altre occasioni viene rimesso poi alla volontà e lo spontaneismo, a volte di gruppi più o meno estesi, che in qualche modo poi decidono a un certo punto di caratterizzarsi» per gesti violenti. Quindi le forze di polizia e noi tutti, facciamo sempre professione di preoccupazione, nel senso che cerchiamo di prevedere sempre come reagire al meglio in ogni circostanza e in ogni scenario che si può determinare».