Nelle piazze dello sciopero generale insulti e minacce contro Meloni e i ministri: “Farete la fine di Mussolini e Kirk”. La guerra (verbale) tra Salvini e Landini

Roma – Urla Salvini: “La sanzione deve essere equiparata al danno che crei!”. Ribatte Maurizio Landini: “Salvini stia tranquillo perché lo paghiamo noi con le nostre tasse e queste manifestazioni tengono alto l’onore del Paese”. E ancora Salvini: “Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti... Abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo ma hanno voluto tirar dritto. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci”. Infine Landini: “Sinceramente, a quel livello lì non mi ci metto perché è talmente basso che questo Paese non lo merita”.

Lo striscione comparso in una manifestazione pro Gaza a Bisceglie

Un’intera giornata così. A darsele, a distanza, di santa ragione, il primo rabbioso per non essere riuscito a fermare lo sciopero generale dichiarato all’impronta e l’altro beffardo per aver portato a casa una vittoria di piazza e politica forse inattesa. Ma è l’intero centrodestra a fare corona al vicepremier leghista, preso letteralmente a sputi dalla piazza quasi più della premier, Giorgia Meloni, anche lei comunque bersaglio di slogan e attacchi furiosi, come lo striscione che a Bisceglie augura a lei, allo stesso Salvini e a Tajani “la fine di Mussolini”.

“Le minacce contro Salvini nei cortei sono aberranti”, è insorto, infatti, il centrodestra. “Gli insulti, le scritte che citano Kirk (a Genova, ndr), gli assalti alle sedi come successo in Campania o i disordini davanti al ministero e contro la Polizia sono una brutta pagina”, si legge in una nota del partito di via Bellerio.

La minaccia a Salvini in corso Europa a Genova

Venerdì, durante il Cdm, anche la premier Giorgia Meloni era tornata a parlare dello sciopero. “Vorrei sapere quanto costerà”, aveva argomentato premettendo la volontà di spiegare agli italiani il vero motivo, a suo dire, dell’iniziativa. Il convincimento, cioè, che il vero scopo dello sciopero sia stato quello di dare una spallata all’esecutivo agitando le piazze. “ Non ci sono riusciti con le urne, ora ci provano in un altro modo”, chiosava anche un ministro presente alla riunione. “Temo che le finalità della manifestazione siano altre”, affermava infatti ieri il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. “Così diventa chiaro che lo scopo non è più alzare l’attenzione su Gaza”, osservava un altro esponente del centrodestra.

Scontro tra Maurizio Landini e Matteo Salvini

“Inaccettabili le minacce contro gli esponenti del governo da parte di troppi manifestanti”, ha affermato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, seguito da Arianna Meloni: “Landini sciopera e blocca le piazze in modo strumentale e lo sanno tutti che non si risolvono in questo modo i problemi”, ha urlato la sorella e capo della segreteria politica del partito della premier. “L’obiettivo è la rivolta sociale”, osservava dalla Lega anche Simonetta Matone, seguita dal sottosegretario Claudio Durigon: “Così la Cgil svilisce la storia del sindacato”.

A sera, Landini è tornato a rispondere: “Non avevo mai visto nella mia vita un rappresentante dello Stato minacciare i cittadini che esercitano un diritto sancito dalla Costituzione. Un governo serio dovrebbe avere l’umiltà di ascoltare e ringraziare, dovrebbe baciare dove mettono i piedi e non denigrarli o minacciarli. Queste persone sono in piazza per dire no al genocidio e per dire basta a spendere soldi per le armi” Il numero uno della confederazione di corso d’Italia ha poi ribadito che “il nostro sciopero è legittimo. Stiamo garantendo i servizi minimi e deve essere chiaro che impugneremo la delibera della commissione di garanzia. Non a caso questa volta la precettazione non l’hanno fatta. Come mai?”.

Sugli episodi di violenza degli ultimi giorni e anche di ieri mattina, Landini ha puntualizzato che “siamo in piazza a volto scoperto per la non violenza e per difendere la pace, per la nostra Costituzione. Chi fa violenza non c’entra con la nostra manifestazione e il nostro sciopero. Spetta al governo e al ministero dell’Interno garantire la sicurezza. Siamo in piazza per dire no al genocidio e per dire al governo che non è il momento di spendere in armi, ma per la sanità e per alzare gli stipendi. Bisogna ascoltare i giovani che sono al centro di questa mobilitazione”.