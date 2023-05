Schlein: “Mettetevi comodi, non ci fermiamo. No a fondi del Pnrr per produrre armi all’Ucraina”

Roma, 31 maggio 2023 - "Il cambiamento non è un pranzo di gala. Mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare. Noi non ci fermiamo. Abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al Paese. Facciamolo tenendo botta". Queste alcune frasi di Elly Schlein, tornata a parlare dopo i risultati negativi raccolti dal Pd nei ballottaggi delle elezioni amministrative. La segretaria del Pd è stata protagonista di una diretta sul suo profilo Instagram. Pnrr e armi all’Ucraina, nomina del commissario per la ricostruzione delle zone alluvionate in Emilia-Romagna, caro affitti, e soprattutto il confronto con il governo di Giorgia Meloni: questi i temi toccati da Schlein.

I fondi del Pnrr e le armi all'Ucraina

"Vengano in parlamento a riferire cosa vogliono fare sul Pnrr - ha detto in diretta Instagram la segretaria del Pd -. Domani c'è una votazione in Europa su un regolamento per gli strumenti comuni per produrre munizioni. Su questo il Pd ha due punti fermi: il primo à che non abbiamo alcun dubbio sul pieno supporto dell'Ucraina, il secondo è che non è accettabile utilizzare risorse e fondi del Pnrr e di coesione per produrre munizioni e armamenti. E domani al Senato chiederemo al governo Meloni un impegno nero su bianco a non dirottare i fondi di coesione nella produzione di armamenti".

Commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna

"Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario" per la ricostruzione delle zone alluvionate in Emilia-Romagna, ha attaccato Schlein. "Serve chi conosce i territori e non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi di bottega o politici. Il governo faccia in fretta".

Caro affitti

"Oggi in Parlamento la destra ha affossato una mozione del Pd sul caro affitti che chiedeva di assicurare gli impegni del Pnrr per avere più alloggi pubblici per studenti". Il governo, ha proseguito Schlein, "affossa le nostre richieste per cercare di sopperire a ciò che stanno manifestando gli studenti".