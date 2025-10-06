Schlein difende l’identità del suo Pd dai malumori cattolici: “Ora la piattaforma è chiara”. E Renzi lancia la Casa riformista

Roma – Parlare alla curva o a tutto lo stadio? È questo il dilemma che divide il campo di centrosinistra alle prese non solo con le prossime elezioni regionali dall’esito praticamente scontato, ma con l’ultima fase di legislatura in cui si voterà il referendum sulla riforma della giustizia e la maggioranza è orientata a proporre una riforma della legge elettorale con vincolo di coalizione che non dispiace al Pd.

Rinvigorita dal successo della mobilitazione pro Pal, l’ala sinistra rappresentata dalla segretaria dem Elly Schlein e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni rilancia dal festival Rumore a Roma il mantra “testardamente unitario” e la ritrovata “compattezza” del Pd e del campo largo in corsa per le Regionali. Chiudendo la Leopolda 13, Matteo Renzi lancia programmi fiscali come la Star Tax (“più sei giovane, meno tasse paghi”) e ricorda che senza una gamba o “Casa riformista“ che valga il 10% la sfida rimane essenziale per il centrosinistra. Mentre il cattolico dem Graziano Delrio, non a caso dallo stesso palco della Leopolda, raccomanda il centrosinistra di non farsi “portare via l’infrastruttura morale” costituita anche dalla fede cristiana da una destra che propende verso una versione della “religione dell’odio e del nemico”.

Tra Roma e Firenze si manifestano insomma unità e divergenze interne al centrosinistra. A cominciare dall’idea di salire sull’onda movimentista, che oggi è pro Pal e domani potrebbe essere in difesa dei principi costituzionali contro la riforma della giustizia al referendum della primavera 2026, o di costruire la gamba di centro che il centrosinistra ancora non ha. E forse non riuscirà mai più ad avere da che la componente riformista si è accasata nel Pd, che ne garantisce la rappresentanza elettorale. Per non dire dell’assenza dal palco romano del leader 5 Stelle Giuseppe Conte per l’indisposizione che gli ha impedito di partecipare anche al corteo per Gaza, ma che il caso rende emblematica dei distinguo che il pentastellato ci tiene a mantenere specialmente rispetto al Pd in vista di eventuali contese alle primarie, ma non solo.

“Siamo usciti da una fase in cui il Pd non si sapeva se fosse carne o pesce, ora abbiamo una piattaforma chiara”, sostiene la segretaria Schlein, rivendicando un partito “più compatto che mai attorno a questa piattaforma e al partito che abbiamo costruito” e i successi elettorali della strategia unitaria. Condizione senza la quale non si inizia neanche a giocare la partita per Fratoianni, secondo il quale occorre però anche una proposta di cambiamento. Ragion per cui il leader di Sinistra italiana esorta a presentare in fretta una proposta programmatica e a “ricostruire un’alleanza col Paese” mettendosi in ascolto e realizzando mobilitazioni. Lo spontaneismo del movimento pro Pal, del resto, è tanto clamoroso quanto a suo modo effimero nella dimensione di sdegno morale, larghissimamente giovanile, che non è affatto detto si traduca in partecipazione elettorale e men che meno ad altre iniziative di lotta.

Matteo Renzi saluta tutti gli intervenuti con selfie e foto alla Leopolda

Da qui a quando si voterà alle Politiche, Pd e alleati devono costruire schieramento elettorale e proposta politica. E se all’uno manca ancora qualcosa per vincere, la seconda praticamente non c’è. Lo dimostrano le differenze proprio in tema di riforma della giustizia, su cui Azione e Italia viva non condividono l’avversione del resto dell’opposizione. Ma anche sulla questione palestinese l’apertura di Renzi nei riguardi del piano americano e il ruolo di Tony Blair è ben diversa rispetto alla freddezza della sinistra. Analoga differenza potrebbe proporsi ad esempio sul tema del riarmo europeo caro al capo dello Stato Sergio Mattarella, su cui il Pd schleiniano continua a porre i suoi distinguo.

Ma il vero scoglio sarà la legge elettorale. La segretaria dem assicura di non averne “mai parlato” con Meloni, anche se condivide con la premier la propensione per il vincolo di coalizione. Una soluzione che nel centrosinistra imporrebbe probabilmente primarie con un gara non solo Schlein e Conte, ma forse anche quel “papa straniero” che le componenti centriste e riformiste dem identificano in Paolo Gentiloni.