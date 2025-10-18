Ranucci, Schlein: “Con la destra al governo democrazia a rischio”. Meloni si infuria: “Vergognati, getti ombra sulla Nazione”

Roma, 18 ottobre 2025 - Duro botta e risposta oggi tra Elly Schlein e Giorgia Meloni dopo l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. "In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al governo", le parole di fuoco della leader del Pd.

La replica della premier non si è fatta attendere. "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare", ha scritto Meloni sui social network.

"Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo", ha affermato oggi il conduttore di Report in una intervista al Corriere della Sera, spiegando come la figlia avesse parcheggiato la propria auto accanto alla sua "una ventina di minuti prima dell'esplosione, avvenuta alle 22". "C'è - ha spiegato Ranucci - un clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti, negli ultimi mesi ho ricevuto varie minacce, tutte oggetto di denuncia: mi hanno mandato un proiettile di P38, sono stato pedinato da personaggi identificati dalla mia scorta, sono stato oggetto di dossieraggi anche dall'estero". Alla domanda se possa avere un'idea dei responsabili risponde: "No, ma potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato i temi delle nuove inchieste di Report". "E' stato - sottolinea - un salto di qualità preoccupante perché proprio davanti casa, dove l'anno scorso erano stati trovati dei proietti".