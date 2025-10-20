Cassese e l’allarme di Schlein. “Non vedo i carri armati alla Rai”

Roma, 20 ottobre 2025 – La segretaria del Pd ha lanciato una sorta di allarme per la libertà e la democrazia in Italia per la presenza di un governo di destra: ritiene che vi sia qualche fondamento?

“Il Democracy Index, un indice che misura la qualità della democrazia in 165 Stati del mondo, sulla base di 60 indicatori raggruppati in cinque categorie, definisce l’Italia una democrazia imperfetta, nella quale si svolgono libere elezioni, sono rispettate le libertà civili, ma con un basso livello di partecipazione e una bassa cultura politica. Sono stato all’estero fino a ieri, ma, sentendo le notizie raccolte in questi giorni, non mi pare che vi siano carri armati che occupano la Rai, risulta che le ultime elezioni si siano svolte in Calabria con il rispetto del diritto di voto dei cittadini, i giornali di stamane pubblicano numerosi articoli critici nei confronti dell’attuale governo, e quindi non è stata instaurata la censura. Dunque, sia chi ci osserva dall’estero, sia chi vive nella penisola non ha motivo di preoccupazione”. È netto e tranchant Sabino Cassese, uno dei più autorevoli giuristi italiani, se non il più autorevole, nella stroncatura, autorevole e insieme canzonatoria, del j’accuse rivolto da Elly Schlein all’esecutivo Meloni.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, e la premier Giorgia Meloni

Non ha senso, dunque, immaginare che un nuovo Fascismo sia alle porte?

“Uno dei miei interlocutori stranieri mi ha ricordato ieri la nota favoletta di Esopo sul pastorello che si divertiva a gridare “al lupo, al lupo”, con quello che ne seguì”.

Quale effetto ha o può avere, però, una denuncia di questa natura sia in Italia sia all’estero?

“Uno dei miei colleghi tedeschi che conosce bene l’Italia perché la frequenta spesso, mi chiedeva stamane al telefono quale sia il motivo per cui in Italia si sente il bisogno di riempire il vuoto programmatico, invece che con una sana politica, con l’evocazione di drammi. Forse questo è il segnale di quella bassa cultura politica che fa diventare la nostra democrazia imperfetta, secondo il Democracy Index”.

Si sostiene che le accuse nascano “anche” dall’intento di avviare la campagna sul referendum sulla giustizia.

“Se così fosse, gli autori di questa denuncia avrebbero un concetto veramente molto basso della capacità di intendere degli italiani”.

Il costituzionalista Sabino Cassese

Si cita anche la riforma del premierato, per di più in alto mare, come prova del rischio autoritario: le sembra un argomento plausibile?

“Se così fosse, dovremmo mettere tra i sostenitori di un sistema autoritario anche Piero Calamandrei e Massimo Severo Giannini”.

Perché, alla fine, l’Italia non riesce mai a liberarsi dal fantasma o dallo spettro del regime?

“L’Italia è il Paese dove è nata la commedia dell’arte, basata su canovacci che fornivano unicamente indicazioni sull’azione e sui lazzi, mentre il resto dello spettacolo era affidato all’improvvisazione, con la presenza di caratteri fissi, ovvero personaggi con le medesime caratteristiche che si ripetono nelle diverse rappresentazioni”.

Vuol dire che siamo alla boutade di politici improvvisatori che fanno scena?

“Se i politici improvvisatori leggessero l’indagine, di dieci giorni fa, dell’Istat sulla partecipazione politica potrebbero forse trarne qualche insegnamento su quello che c’è da fare per migliorare la democrazia italiana. Se quelle stesse persone si guardassero intorno e vedessero quanti iscritti hanno i loro partiti rispetto a cinquant’anni fa, si chiederebbero forse se sono ancora un partito o sono solamente parte di una piccola oligarchia. Se, infine, quelli che continuiamo a chiamare partiti in Italia avessero delle strutture ramificate, svolgessero periodicamente congressi provinciali, regionali e nazionali, avessero un dibattito vivo sui loro programmi, forse capiremmo dove stanno i difetti della democrazia italiana”.

Che fare per porvi rimedio?

“L’azione principale non può essere che quella dei partiti, che debbono riscoprire due aspetti della loro tradizione: il primo, quello che riguarda la struttura, cioè il partito associazione e non ristretta cerchia oligarchica; il secondo, quello che riguarda la funzione, cioè il compito di fare un’offerta politica, consistente in programmi, che possano incontrare l’adesione dei cittadini, assicurando così un seguito ai partiti. Ma non basta”.

Che altro può essere utile?

“In secondo luogo, un rimedio alla scarsa partecipazione e al trend negativo potrebbe essere quello di abbassare l’età del voto, in modo da spingere un maggior numero di persone, dai 16 anni in poi, a rendersi conto della propria appartenenza a una collettività-nazione. Un terzo rimedio sta nella scuola, che dovrebbe in qualche modo supplire a una assenza di cognizioni che riguardano, in generale, la politica”.