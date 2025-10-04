Schlein e Landini, la convergenza identitaria sull’onda pacifista. Ma l’azzardo lascia dubbi nel Pd: “Non inseguiamo le curve da stadio”

Roma – Cavalcare l’onda della mobilitazione pacifista e in larga prevalenza pacifica e di massa del movimento pro-Pal. È questa la linea d’indirizzo su cui convergono il segretario della Cgil Maurizio Landini e la segretaria del Pd Elly Schlein. Uniti soprattutto nell’inseguimento di uno spontaneismo, anzitutto giovanile ma non solo, più che mai “liquido” e difficile da inquadrare.

Il segretario della Cgil Maurizio Landini

La rivolta sociale e il sindacalismo di sinistra

Da sempre impegnato alla costruzione di un blocco di alternativa all’insegna della professata e malintesa “rivolta sociale” improntata alla difesa dei principî costituzionali, il limite della strategia del leader Cgil è esattamente non puntare ad obiettivi politici e di governo, come d’uso del sindacalismo di sinistra. La segretaria dem punta invece a recuperare perlomeno una parte del consenso elettorale dilapidato dal Pd, come da tutto l’arco politico, attraverso la ri-motivazione identitaria dell’elettorato di sinistra; a cominciare appunto dal sosteno alla causa palestinese che indigna larghe fette della cittadinanza alfabetizzata e informata e dall’endorsement nei riguardi dei movimento che la propugnano.

Cosa che del resto il leader 5 Stelle Giuseppe Conte ha iniziato a fare sin dalla scorsa primavera: quando il corteo nazionale romano promosso dal movimento all’insegna del “No al riarmo europeo” e della solidarietà pro-Pal ha surclassato la manifestazione di stampo sovranista europeo convocata nel ricetto di piazza del Popolo con la sommessa partecipazione degli altri partiti del centrosinistra.

Gli scontri in piazza, la trappola delle violenze e la maggioranza silenziosa

L’azzardo della scommessa di Schlein e Landini è molteplice. Da una parte, infatti, c’è la cosiddetta “maggioranza silenziosa” che non è affatto detto condivida i disagi provocati dagli scioperi e ancor più dai pur incruenti blocchi dei binari e del traffico. Dall’altra nella società “liquida” priva di organizzazioni di massa non è affatto semplice né scontato stabilire un’interlocuzione diretta con movimenti che non sono più propensi a fare scelte di partito come in passato e men che mai che la mobilitazione della partecipazione funzioni a senso unico. Senza contare il rischio di cadere nella trappola delle violenze, la cui minaccia è sventata soprattutto dalla linea di accorta gestione di piazza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Un momento della manifestazione a Napoli in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati in solidarietà con il popolo palestinese e la Flotilla

La sfida ai sindacati di base

La prova che Landini si trovi a inseguire si è misurata nel corso della conferenza stampa alla Camera di mercoledì col leader Usb del Lazio ed ex esponente no global Guido Lutrario e il rappresentante dei Cobas ed ex esponente del Collettivo dei Volsci Vincenzo Miliucci, che nel 1977 era tra coloro che abbatterono il palco di Luciano Lama. Note a margine della storia. Ma non è un caso che nel Pd (e anche nel sindacato) ci sia chi, pur sostenendo il tutto e per tutto il carattere pacifico e di massa delle mobilitazioni, mette in guardia rispetto al rischio, un po’ allarmistico rispetto al contegno delle giovani generazioni, di derive minoritari e persino violente.

Le preoccupazioni dei centristi dem

“Non inseguire le curve, ma parlare a tutto lo stadio”, raccomanda chi, come il senatore Walter Verini, si cruccia di preservare lo spirito fondativo del Pd a scapito della foga sinistrorsa della segretaria. Anche se sono soprattutto le tribune dei ceti medi e medio-alti, dal pubblico impiego docente e medico ai commercianti e partite Iva, che ormai popolano le tribune degli ultras della partecipazione politico-elettorale, mentre quelli popolari hanno pressoché desertificato le curve senza che nessuno riesca davvero a recuperarne la rappresentanza dei bisogni.