Schillaci e la revoca dei medici no vax. Salvini attacca: "Non ci sono dogmi"

Le polemiche suscitate dalla nomina, fra i membri del Nitag (il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni), di Eugenio Serravalle e Paolo Bellavite, che in passato si erano più volte espressi in maniera critica nei confronti dei vaccini, hanno portato il ministro della salute, Orazio Schillaci, a un clamoroso dietrofront. La scelta di azzerare la commissione vaccini e rimandare tutto a settembre, ha scatenato una serie di reazioni all’interno della maggioranza. Segno che anche sulla sanità la coalizione di governo rischia di spaccarsi.

"Qui non ci sono dei dogmi e da un comitato consultivo di 20 persone azzerare chi non la pensa come il mainstream non mi sembra scientificamente corretto. Detto questo, il ministro ha deciso, ha deciso di testa sua, cioè prima ha nominato la Commissione, poi se l’è auto azzerata". Con queste dichiarazioni, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha avviato una discussione interna al governo, che sottolinea una visione tutt’altro che unanime. "Evidentemente al ministero c’è qualcosa che non funziona perché o si è distratto prima o si è distratto dopo, delle due l’una, visto che le ha firmate lui e li ha rimossi lui. Secondo me – ha rincarato Salvini – aver azzerato la Commissione è stato un pessimo segnale anche dal punto di vista scientifico e culturale. Innanzitutto io ho letto le interviste di questi due medici che non conosco, che non si definiscono no vax, che soprattutto per l’obbligo vaccinale nei confronti dei minori avevano dei dubbi che avevano e hanno milioni di italiani e migliaia di medici".

Sulla stessa lunghezza d’onda il ministro delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, che in un’intervista a Il Foglio ha rimarcato l’attenzione "sull’importanza degli organismi plurali, che servono a contenere idee differenti e la storia insegna che non sempre il pensiero scientifico dominante è quello giusto. Lo è statisticamente, ma lasciare spazio a tesi diverse e non soffocarle è la strada maestra. Ora il ministro Schillaci gode di ampio consenso anche tra le opposizioni, a quanto ho letto".

Ma come era iniziata la vicenda, che in 10 giorni ha portato a un polverone la cui nube sembra tutt’altro che vicina a diradarsi? Riavvolgiamo il nastro. Lo scorso 6 agosto il ministro Schillaci aveva firmato il decreto col quale istituiva il nuovo Nitag, un organismo indipendente avente il compito di supportare, dietro specifica richiesta e su problematiche specifiche, il Ministero della Salute nella formulazione di raccomandazioni “evidence-based” sulle questioni relative alle vaccinazioni e alle politiche vaccinali. Una volta reso noto l’elenco dei membri, la responsabile della Prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, aveva sollevato polemiche in quanto "sono presenti componenti che in passato hanno pubblicamente espresso posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni". Era poi arrivata una petizione online lanciata dal Patto Trasversale per la Scienza, firmata fra gli altri anche dal Premio Nobel Giorgio Parisi, in grado in pochi giorni di raccogliere oltre 30mila firme, per chiedere la revoca delle nomine del Nitag.

Se è vero che "il veleno è nella coda", ecco infine le minacce: "Vaccinatore infame, ti uccideremo", recapitate in dosi massicce all’infettivologo Matteo Bassetti, reo secondo gli haters di essersi schierato a favore dell’azzeramento della commissione. "Continuare a ricevere minacce di morte perché un medico parla di vaccini e dei loro benefici è inaccettabile e dimostra che l’Italia è un Paese che ha evidenti e gravi problemi politici, culturali e sociali. Mi sembra di essere tornato indietro di quattro anni, ai tempi del Covid-19. Ma del resto – ha commentato Bassetti – una parte della politica sui vaccini ha sempre fatto solo campagna elettorale".