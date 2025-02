Cosa prevede il nuovo Piano pandemico nazionale: vaccini solo "se sperimentati". Mai più Dpcm per i lockdown

Roma, 20 febbraio 2025 - La bozza del nuovo Piano pandemico nazionale messo a punto dal ministero della Salute è sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni. Prevede tre scenari di rischio, il peggiore con 3 milioni di ricoveri, 370mila in terapia intensiva (il picco di posti letto in rianimazione durante la pandemia Covid - aprile 2020 - fu di 4mila). Il piano riconosce l'uso dei vaccini ma non come unico strumento di contrasto al contagio e ammette restrizioni alla libertà personale solo di fronte ad "pandemia di carattere eccezionale". E' escluso il ricorso ai Dpcm, usati invece in abbondanza durante il periodo Covid. "Solo con leggi o atti aventi forza di legge e nel rispetto dei principi costituzionali possono essere previste misure temporanee, straordinarie ed eccezionali". Il testo "è stato inviato ieri alle Regioni, adesso lo stanno esaminando e a breve avremo il responso - comunica il ministro della Salute Orazio Schillaci -. Tutela le libertà e la salute dei cittadini. C'è la copertura economica, prevista in Finanziaria, che prima non c'era".