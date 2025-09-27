Gli scafisti parlano con le emoticon: la scoperta di due studiosi

Roma, 27 settembre 2025 – Un linguaggio invisibile agli occhi delle autorità, ma fin troppo chiaro per chi cerca un viaggio verso l’Europa. Scafisti e trafficanti di esseri umani non usano più parole, codici o cifrari antichi: parlano con emoji. Un sistema che fino a ieri sembrava ingenuo, quasi infantile, e che invece si è rivelato una delle armi comunicative più efficaci e pericolose nella tratta di migranti. A rivelarlo è una ricerca inedita, presentata a Palazzo Salviati durante il convegno organizzato dal Centro Alti Studi della Difesa: “Lo sfruttamento delle migrazioni nella guerra contro le democrazie liberali”. Il cuore della scoperta sta in quello che i due studiosi definiscono il “Codice del migrante”: una teoria, anzi una vera e propria grammatica simbolica, elaborata da Michele Empler, dottore di ricerca in Società e mutamento dell’Università della Tuscia, e da Livio Calabresi, ricercatore dell’Università Statale di Milano. “Attraverso questi simboli, siamo riusciti a risalire non solo alle informazioni riguardanti spostamenti e accordi finalizzati alla tratta, ma anche alla narrazione di disinformazione che spinge i flussi a mirare sui paesi target come l’Italia” - spiega il dottor Empler - “Tutto questo alla luce del sole. Riescono a svicolare dal perché non usano la semantica che noi conoscevamo e che non potevamo decifrare”, conclude.

Il sistema si basa su una formula algebrica replicabile che traduce sequenze di emoji – apparentemente innocue – in informazioni operative: luoghi di raccolta, rotte, pagamenti, contatti e persino garanzie fittizie su documenti e accoglienza. Una volta entrati in questo “Oceano”, i due ricercatori hanno trovato “Immagini, video e contenuti, con tanto di contatti e numeri di telefono, che costruivano realtà attrattive e naturalmente fittizie alle quali i migranti si affidano credendole veridiche e verificate. Video che mostravano la facilità del viaggio, con tanto di foto e di indirizzi di case in città italiane che li attendono, unito alla certezza di ottenere documenti validi.”, aggiunge il dottor Calabresi. Tutte informazioni che circolano liberamente nel web eludendo i controlli grazie all’utilizzo di semplici immagini come le emoticon. La ricerca è solo all’inizio, ma ha già messo in moto riflessioni e scenari futuri. I due studiosi stanno lavorando alla prototipazione di un’intelligenza artificiale addestrata su questo specifico linguaggio simbolico, in grado di supportare l’attività delle forze di sicurezza. Una scoperta che senza dubbio potrebbe contribuire all’individuazione dei metodi e canali che foraggiano la migrazione clandestina.