Sarkozy Un presidente in cella

Nicolas Sarkozy, l’uomo che 15 anni fa sedeva all’Eliseo, ha passato la sua prima notte in carcere. Era uscito alle 9 ieri mattina dalla lussuosa residenza nel sedicesimo arrondissement in cui vive con Carla Bruni. I due si tenevano per mano, vestiti di scuro, volto teso, davanti a una folla di fotografi. C’era ad aspettarli una piccola folla di cittadini che avevano risposto all’appello del figlio, Louis Sarkozy: sventolavano bandiere tricolori, cantavano la Marsigliese, gridavano "Honte à la justice", ("Vergogna alla giustizia").

Carla Bruni mandava baci, applaudiva, poi si è stretta al marito che si avviava verso una Renault Espace pronta col motore acceso. Un gesto di saluto, e l’ex presidente è partito verso la prigione della Santé scortato dai motociclisti della Gendarmeria. "La verità trionferà, ma il prezzo da pagare sarà stato enorme. Sono innocente, vittima di uno scandalo giudiziario, di una vendetta, di una via crucis durata più di 10 anni": sono le parole che aveva pubblicato pochi minuti prima sul suo conto X.

È la prima volta nella storia che un ex presidente francese finisce in cella. "Benvenuto Sarkozy!", hanno gridato al suo arrivo i detenuti. Un saluto ironico, probabilmente. La cella d’isolamento è una delle 20 riservate ai vip: 11 metri quadrati, una finestra con le sbarre, un letto avvitato a terra, un tavolino, una doccia, un lavandino, un telefono fisso, una piastra per cucinare, un piccolo televisore, un frigo. Il detenuto potrà ordinare i pasti fuori, visto che quelli della mensa sono mefitici. Ha portato con sé Il Conte di Montecristo, 1300 pagine che parlano d’ingiustizia, vendetta e redenzione, e la biografia di Gesù scritta da Jean-Christian Petitfils. In realtà non aveva bisogno di mettere quei libri nella borsa, visto che ci sono già nella biblioteca della prigione. L’ex presidente ha portato anche i tappi per le orecchie, per non sentire di notte le grida dei carcerati, oltre a due maglioni e una sciarpa contro il freddo.

Nella cella accanto alla sua, dettaglio che ha sollevato non pochi interrogativi, stazionano due delle guardie del corpo di Sarkozy. A che titolo? Un trattamento di favore per l’ex presidente? Si teme forse che possa essere vittima di un’aggressione, magari durante l’ora d’aria, come avvenne a Yvan Colonna, l’assassino del prefetto Erignac, assassinato in carcere ad Arles tre anni fa?

Ex ospedale psichiatrico, la Santé funziona del 1867. Qui sono stati rinchiusi criminali, uomini politici, anarchici, poeti e scrittori da Guillaume Apollinaire a Jean Genet, terroristi come Carlos e Yvan Colonna, il prefetto collaborazionista Maurice Papon e per due settimane anche Alfred Dreyfus. Qui, nel cortile interno, ha funzionato anche la ghigliottina, dal 1913 al 1972.

Condannato in primo grado a 5 anni nel processo per i finanziamenti libici alla campagna presidenziale 2007, Sarkozy dovrebbe scontare in carcere in realtà una pena molto più breve, forse neanche un mese. I suoi avvocati hanno già presentato l’istanza di scarcerazione con la richiesta di commutarla in arresti domiciliari.

L’opinione pubblica è sconcertata, spaccata in due: molti trovano esagerata la decisione di rendere subito esecutiva la sentenza, prima del verdetto di appello: "Non c’era bisogno di sbatterlo in cella per il timore di una turbativa dell’ordine pubblico. I giudici hanno voluto umiliarlo per motivi politici", affermano. Gli altri replicano che la giustizia deve essere uguale per tutti, "anche per gli uomini politici, anzi, soprattutto per loro". L’annuncio che il ministro della Giustizia, Gérard Darmanin (un “bebè Sarkozy”), andrà a trovare in carcere l’illustre detenuto ha ingigantito le polemiche. Secondo molti giudici questa decisione comporta il rischio che venga "violata l’indipendenza della magistratura".