Fiorenzuola (Piacenza), 23 novembre 2019 - Nel mare magnum delle sardine (54 gruppi nati in pochi giorni) domani i 'pesci' anti-Salvini scenderanno in piazza nel Piacentino, come sempre in concomitanza con la visita del leader leghista. Ma, ancora prima della manifestazione, è già polemica. A scatenarla le parole di un prof di Italiano e latino di una scuola di Fiorenzuola d'Arda che, su Facebook, ha scritto: "Cari studenti, se becco qualcuno di voi da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un inferno, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata...".

E ancora: "... a me la retorica nazionalista e fascistoide di Salvini, Meloni e pure CasaPound piacciono. Ed essendo un docente alle superiori andrò ai flash mob delle sardine per vedere se becco qualche mio studente... poi piangerà di avere un prof che lo rimanda e gli fa vedere il 6 col binocolo".

Un messaggio forte, una minaccia di bocciatura. Poi rimossa. Anzi il profilo social del professore oramai non è più visibile, ma il suo post - come spesso accade - ha comunque fatto il giro del web. Immediata è giunta prima la presa di distanza da parte dell'istituto superiore in cui il docente insegna, poi l'intervento del ministero dell'Istruzione. "A tutela dei diritti degli studenti e della stessa scuola ho attivato gli uffici del Miur per verificare i fatti e procedere con provvedimento immediato alla sospensione", ha scritto lo stesso ministro Lorenzo Fioramonti su Facebook.

"Educare al rispetto dei principi della Costituzione è uno dei fondamenti dell'istituzione scolastica, tra questi vi sono certamente il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero ed a partecipare alla vita pubblica secondo i modi garantiti dalla Costituzione stessa - si legge ancora -. La scuola è inclusiva e, per definizione, deve educare al pensiero critico e indipendente. Anche il corpo docente, nell'esercitare la sua importantissima funzione, deve attenersi a questi principi, trasferendoli agli studenti, per non venir meno ai suoi doveri. Non sono perciò assolutamente ammissibili condotte lesive di tali valori, o che addirittura mettano a rischio la fiducia della comunità scolastica".

Sul caso era anche intervenuta la viceministra Anna Ascani: "Un insegnante che offende e promette di penalizzare gli studenti solo perché vorrebbero partecipare alle manifestazioni delle sardine, usando turpiloquio e minacce non troppo velate. Non è un comportamento tollerabile. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella scuola".

A denunciare il post su Facebook era stata l'Unione degli studenti: "I professori leghisti minacciano di bocciatura gli studenti che vogliono manifestare con i discorsi di odio della destra. E' un comportamento inaccettabile contro cui ci batteremo fermamente. Nessun docente può impedirci di manifestare, né possiamo accettare che si dichiari fascista. Questi personaggi devono essere cacciati dai luoghi della formazione", aveva dichiarato la coordinatrice nazionale Giulia Biazzo.

Le scuse del prof "anti-sardine"

Arrivano con una mail recapitata ad alcuni giornali e quotidiani online, le scuse del professore. "Buonasera, sono Giancarlo Talamini, il docente che ha pubblicato su Facebook, le esternazioni, attualmente circolanti in rete - scrive l'insegnante - ne approfitto per scusarmi pubblicamente con tutti gli studenti, genitori, colleghi e dirigenti che non era certo nelle mie intenzioni mettere in difficoltà attraverso il mio scritto. Chi mi ha conosciuto - conclude - sa che non sarei mai e poi mai in grado di compiere azioni del genere".

Salvini: "Gli studenti vadano dove vogliono"

"I professori facciano i professori, gli studenti facciano gli studenti e vadano dove vogliono", ha dichiarato nel frattempo Matteo Salvini interpellato dai giornalisti. "Penso che ognuno sia libero di andare a fare quello che vuole - ha aggiunto il leader della Lega - io ho avuto professori quasi sempre di sinistra e me li sono tenuti".

Sardine atlantiche a New York

E domani anche la Grande Mela avrà le sue sardine atlantiche in piazza. A pochi isolati dalla Trump Tower, i nostri connazionali a New York vogliono fare sentire la loro voce: "Sosteniamo le sardine e proveremo a dar voce alle italiane e italiani che hanno voluto o dovuto lasciare la propria terra", dice Carmen, tra le sei organizzatrici del tam tam che in soli due giorni (sono 'nati' il 21 novembre) ha organizzato l'evento dando appuntamento al 'Washington square park'. Un mix tra solidarietà alle piazze italiane e la voglia di ricordare i migranti made in Italy, i nostri cervelli in fuga.

Ci saranno cartelli e sardine cartonate, ma non slogan anti-Trump: "Nulla di nulla contro il presidente Usa, noi guardiamo al nostro Paese - dice la ragazza - Appoggiamo le sardine perché hanno riportato il dialogo politico fra la gente. Non ci stiamo al botta e risposta aggressivo e degradante a cui ci hanno abituato negli ultimi anni". La politica da contrastare anche a NY "è il soliloquio pieno di retorica populista, irrispettoso e pieno di ogni tipo di inesattezze".